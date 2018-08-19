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Нападающий "Енисея" дважды попал в перекладину в матче с "Ростовом". До этого он угодил в штангу ворот ЦСКА

Кому-кому, а нападающему "Енисея" Михаилу Костюкову в последнее время действительно не везёт. На прошлой неделе в матче с ЦСКА один из его ударов пришёлся в штангу, зато другой оказался голевым.

А вот в игре с "Ростовом" Костюков бомбардирский счёт не пополнил, в каркас же он угодил аж 2 раза. Причём Михаил обстрелял перекладины обоих ворот ростовского стадиона: первый удар случился на 23-й минуте, второй - вскоре после перерыва.

Вдобавок к этому при счёте 0:3 партнёр Костюкова Павел Комолов на 81-й минуте пробил в штангу.
Теги: Костюков Енисей Ростов
Вчера, 23:13
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№3 Написал: Agasphere Москва (Вчера, 23:27) #
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Цитата: Shekel
Пусть в церковь идет

Об косяк двери голову не расшибет?
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Вчера, 23:26) #
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Цитата: Shekel
Пусть в церковь идет

помогает?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 23:25) #
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  •  (2)

Пусть в церковь идет


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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