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Гаджи Гаджиев: "Спартак" пока не играет на уровне своих возможностей

Гаджи Гаджиев: "Спартак" пока не играет на уровне своих возможностейЗаслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в интервью Rusfootball.info прокомментировал первые победы «Локомотива» и ЦСКА в чемпионате России, выразил надежду, что у Сергея Семака успешно сложится тренерская карьера в «Зените», а также отметил, что «Спартаку» в РПЛ удается добиваться результата при минимальном превосходстве над соперником.

- Почему, на ваш взгляд, победитель и серебряный призер прошлого года так долго не могли победить в чемпионате страны?

- В ЦСКА свою роль сыграло то обстоятельство, что в межсезонье ушло немало игроков, - приводит слова Гаджиева корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Даже если в команду на их место приходят более опытные футболисты, все равно тяжело. Если, допустим, менее квалифицированные игроки уходят, а более квалифицированные появляются — это один разговор. А когда вместо опытных футболистов приходят недостаточно квалифицированные или без опыта - слишком больших изменений нужно ждать. А у «Локомотива» другая причина: они не могли готовиться к сезону, у них полкоманды отсутствовало в связи с участием игроков на чемпионате мира. Это главная причина стартовых неудач. А что касается ближайшего будущего, то «Локомотиву» несколько легче, чем ЦСКА, выправить ситуацию. В силу тех причин, о которых я сказал.

Что касается последних матчей, то победы и у одной, и у другой команды были достаточно тяжелыми. У них не было какого-то однозначного превосходства над соперниками. Армейцы, например, до того момента, как в составе тульского «Арсенала» удалили игрока, не имели такого преимущества, которое говорило бы о том, что они обязательно сохранят достигнутый ими перевес в один мяч. У «Крыльев Советов» с «Локо» была равная игра. Там тоже не видели превосходства чемпиона. Юрий Павлович Семин очень точно оценил, в чем преимущество «Локомотива» в этой игре. Только в том реализованном шансе. Других никаких преимуществ он не назвал.

- «Спартак» после четырех туров идет в турнирной таблице на втором месте. В то же время на днях он лишил себя возможности выступить в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов. Какое впечатление оставляет игра красно-белых на старте сезона?

- Для них самое важное то, что они при минимальном превосходстве (за исключением игры с «Анжи» - там они имели серьезное превосходство) добиваются результата. Например, в Краснодаре — нельзя сказать, что однозначно переиграли соперника. Но при минимальном преимуществе спартаковцы уже набрали немало очков. И это для «Спартака» самое главное. Конечно же, на уровне своих возможностей они пока не играют. Это показало противостояние с ПАОКом. Потенциально, конечно, «Спартак» - претендент на звание чемпиона. Надеюсь, что будут добавлять по ходу сезона.

- «Зенит» на старте сезона выиграл все матчи в РПЛ. Однако крупно уступил минскому «Динамо» в первом матче квалификации Лиги Европы...

- Надо поддерживать таких тренеров, как Сергей Семак. Во-первых, в силу того, что это российский специалист, который впервые за пятнадцать лет работает в «Зените» в качестве главного тренера. Это очень важное событие. Хотелось бы, что здесь все получилось. Важно, что на старте чемпионата страны «Зенит» добился стопроцентного результата: четыре победы из четырех возможных. Главная отличительная черта «Зенита» в том, что это достаточно устойчивая в психологическим плане команда. И думаю, что проигрыш минскому «Динамо» не был связан с этими качествами. Там была слишком большая ротация состава — это главная причина, по-моему. А во всех остальных матчах «Зенит» действует достаточно надежно. У нас в чемпионате сейчас в принципе нет ни одной команды, которая на данном этапе сезона показывала бы чемпионскую игру. Есть группа команд, которая неплохо подготовилась. Например, «Рубин». Исходя из его потенциальных возможностей, исходя из того, что планирует тренер, можно сказать, что эта команда относительно неплохо готова к сезону. Но говорить, что кто-то сегодня выделяется, нельзя.
Теги: Гаджиев ЦСКА Спартак Зенит
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