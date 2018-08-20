Новости партнеров

Ари: я 8 лет в России и прекрасно знаю, как всё происходит

Нападающий "Краснодара" Ари продолжил критиковать судейство в матче со "Спартаком", в котором он был удалён, а также намекнул на общие принципы арбитража в российском чемпионате.

– Досадное удаление на горячую голову. Еще до того эпизода защитник "Спартака" не раз меня бил. Судья был близко к тем эпизодам, но нарушения правил не фиксировал. Хотя игрок "Спартака" все время провоцировал. И вот когда судья не дал пенальти, а Жиго пошел на меня, то я потерял голову. Понимаю, кто находится не на поле, думает, что все так просто и спокойно. Но по тому, как развивался матч, как давил судья, невозможно было обойтись без эмоций.

А что до судейства, печально, что так происходит. Чемпионат ведь постоянно развивается, и уровень футбола и игроков в целом растет. Но я тут уже 8 лет и знаю прекрасно, как все происходит.

В прошлом году за явный фол против другого нападающего "Краснодара", Смолова, не поставили пенальти, а его самого дисквалифицировали. Теперь правила нарушили на мне – и снова нет 11-метрового, а меня теперь тоже дисквалифицируют…

Хочется попросить, чтобы такого не происходило, и чтобы у нас был честный футбол, чтобы выигрывал лучший, тот, кто больше работал на поле и действительно заслужил победу, – приводит слова Ари "СЭ".
Теги: Ари Краснодар Спартак
Сегодня, 14:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 14:57) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Челси»
Братка, я 28 лет в России и до сих пор нихера не понимаю.


--------------------
Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№5 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:52) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
За этот пенальти - не могу ничего сказать, а в целом было видно к кому благоволит судья... ну чё тут из себя девочек строить, мясо?


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:52) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ари иди голову лечи,Егоров уже все сказал,ты что уже собрался и правила менять?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: brysy москва (Сегодня, 14:52) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот гнилой мужик, ну никак не успокоится, уже в департаменте судейства вынесли вердикт по этому эпизоду, всё подробно разобрано что там ничего не было, ну кто о чём, а вшивый всё о бане и это чмо когда-то играло в Спартаке, да, команда играла из рук вон плохо, но выиграла, а этого всё жаба душит. Я говорит уже 8 лет в России и всё знает, ну не нравиться, вали отсюда, только вот проблема, никому ты дружок не нужен, даже за бесплатно, а здесь он бабки срубает и не маленькие. Теперь матча три, как минимум, сидеть будет на трибуне, у себя в жопе ковыряться.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: trent (Сегодня, 14:50) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
нырок был, видно было как ари очень хотел сам зацепиться за ногу Промеса - вот это видно чётко...
симулянт ты куев...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 14:47) #
  • 0
  •  (2)

да там касания то и не было, в плотную ноги были, а нырок твой я видел на повторе, только наступили на ступню по твоему мнению, а держался выше, и чет боль неимоверная прошла сразу как жиго подошел... симулянт хренов!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.