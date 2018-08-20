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Гжегож Крыховяк: учу русский язык, хочу заговорить как можно скорее!

Польский полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк, забивший победный гол в матче с "Крыльями Советов", рассказал о первой победе в сезоне и адаптации в команде.

– Гжегож, три матча без побед и забитых мячей. Каким нужным был твой гол в конце первого тайма!

– Это была очень важная игра. Мы счастливы, что всё же сумели выиграть матч и взять три очка. Действительно, мы начали сезон не очень хорошо, поэтому сегодня было невероятно важно одержать победу.

– Насколько было велико давление на команду перед матчем?

– Хоть мы и уступили в прошлом матче, думаю, что сыграли там хорошо. Самое главное – работа. На этой неделе мы работали очень усердно, готовились к игре. Мы не думали о давлении, а только о хорошей игре и победе. Мы это сделали.

– Ты уже адаптировался в «Локомотиве»?

– Да-да. Мне нужно ещё немного времени. Сейчас я учу русский, потому что общение важно не только на поле, но и в обычной жизни. Хочу заговорить на нём как можно скорее!

– Мацей написал что-нибудь тебе после игры?

– Да, я видел его сообщение – было очень мило с его стороны. Хочу поздравить его с днём рождения.

– К матчу с «Анжи» будете готовиться с уверенностью и хорошим настроением?

– Да, точно! Мы хотим одержать ещё одну победу. На следующей неделе мы будем готовиться к этому матчу. Хотим взять ещё три очка, на этот раз дома.

– Ты говорил, что учишь русский язык. Можешь уже что-нибудь сказать?

– Пока нет, может, в следующий раз! – цитирует Крыховяка пресс-служба «Локомотива»
Теги: Крыховяк Локомотив Крылья Советов
Сегодня, 15:12
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