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Болельщики "Локомотива": "Федор Смолов - бог футбола!" (видео)

В ТРЦ "Европейский" проходит автограф-сессия новичков "Локомотива" Гжегожа Крыховяка, Бенедикта Хёведеса и Фёдора Смолова. Появление на мероприятии нападающего сборной России вызывало у болельщиков особый энтузиазм: после приветственного визга и аплодисментов последовал заряд "Фёдор Смолов - бог футбола хэй, хэй!", передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.

Теги: Смолов Локомотив Rвидео
Сегодня, 18:26
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№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 18:29) #
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какой жёсткий троллинг Феди
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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