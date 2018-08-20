Болельщики "Локомотива": "Федор Смолов - бог футбола!" (видео)

В ТРЦ "Европейский" проходит автограф-сессия новичков "Локомотива" Гжегожа Крыховяка, Бенедикта Хёведеса и Фёдора Смолова. Появление на мероприятии нападающего сборной России вызывало у болельщиков особый энтузиазм: после приветственного визга и аплодисментов последовал заряд "Фёдор Смолов - бог футбола хэй, хэй!", передаёт корреспондентГригорий Калёнов.