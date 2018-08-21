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Лео Жаба: хотел бы в будущем поиграть за "Спартак", "Локомотив" или ЦСКА

Бразильский нападающий ПАОКа Лео Жаба, который летом перебрался в Грецию из «Ахмата» рассказал, что в будущем хотел бы снова поиграть в России.

«Мечта каждого бразильского мальчишки — играть в Лиге Чемпионов и на Кубке Мира. Для ПАОКа важно попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Для меня это также будет очень важно из-за огромной видимости этого турнира в Бразилии, в отличие от чемпионата Греции.

Я сменил Россию, где очень холодно, на Грецию, где жарко, можно добраться до пляжа пешком и климат очень похож на бразильский.

Чемпионат России не имеет популярности в Бразилии, но всем известно, что это сильный чемпионат. Настолько, что в прошлом сезоне всё решилось только в предпоследнем туре.

Я хотел бы однажды снова сыграть в России, в большом московском клубе. У меня нет предпочтений. Это может быть и «Спартак», и «Локомотив», и ЦСКА", — цитирует Жабу Чемпионат со ссылкой на Yahoo Esportes Brasil.
Теги: Жаба Ахмат ПАОК
Сегодня, 08:40
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№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Лео хочет в Москву...жаба задушила


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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