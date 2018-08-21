Владислав Игнатьев: Крыховяк – веселый и жизнерадостный, а Идову не так часто общается

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказал об адаптации в команде новичков."Хеведес очень общительный. А вот Идову не так часто общается. Возможно, из-за того, что нет игровой практики. Видно, что человек хотел играть. Крыховяк – веселый и жизнерадостный. Про Федю Смолова даже и говорить не буду, понятно, что он "свой".Как новички прошли обряд посвящения? Мы устраиваем подобное на дни рождения. Вне зависимости от того, сколько человеку лет – 20 или 80 – вручаем ему пакетик с подарками, команда выстраивается в две шеренги, и именинник должен пробежать через этот коридор. Кто-то получает дружеские хлопки по спине, кому-то прилетают пинки по мягкому месту", – сказал Игнатьев.