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Владислав Игнатьев: Крыховяк – веселый и жизнерадостный, а Идову не так часто общается

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказал об адаптации в команде новичков.

"Хеведес очень общительный. А вот Идову не так часто общается. Возможно, из-за того, что нет игровой практики. Видно, что человек хотел играть. Крыховяк – веселый и жизнерадостный. Про Федю Смолова даже и говорить не буду, понятно, что он "свой".

Как новички прошли обряд посвящения? Мы устраиваем подобное на дни рождения. Вне зависимости от того, сколько человеку лет – 20 или 80 – вручаем ему пакетик с подарками, команда выстраивается в две шеренги, и именинник должен пробежать через этот коридор. Кто-то получает дружеские хлопки по спине, кому-то прилетают пинки по мягкому месту", – сказал Игнатьев.

"Чемпионат.сом"
Теги: Крыховяк Локомотив Игнатьев
Сегодня, 21:08
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