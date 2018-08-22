Новости партнеров

ЦСКА ищет фанатов, которые вывесили оскорбительные баннеры на матче с "Арсеналом"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что ЦСКА ищет болельщиков, которые разместили оскорбительные баннеры на матче 4-го тура РПЛ против "Арсеналa".

"Как сказал специалист по работе с болельщиками ЦСКА Иван Уланов, клуб уже ищет тех, кто вывесил несогласованные баннеры. Они занимаются этим вопросом", — цитирует Спорт24.
Теги: ЦСКА Арсенал
Сегодня, 16:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(5)
№5 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 18:07) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
SVN,
Вот только об этом подумал...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№4 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 17:50) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
нищая показуха
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: brysy москва (Сегодня, 17:43) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Я уссусь, они ищут, а сразу чего, нельзя это было всё на месте по горячем следам сделать, или Гимлер и его служба безопасности читать не умеют или сразу все в одночасье ослепли?
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 17:03) #
  • -1
  •  (5)
online

Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати. blush
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:38) #
  • -1
  •  (9)

Чтобы условно наказать?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.