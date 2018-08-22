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Анатолий Воробьев: внедрение системы VAR на матчах Лиги чемпионов - правильное решение
Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев высказался относительно возможного применения системы VAR в матчах Лиги чемпионов.
"О видеоповторах говорить в таком ключе рано, но поскольку прогресс нельзя остановить, то современные технологии будут внедряться. Чемпионат мира доказал, что данная система не является панацеей от всех футбольных болезней, но отдельные гнойники удается вскрыть. В целом, внедрение системы VAR на матчах Лиги чемпионов — правильное решение, но работу этой технологии еще нужно дорабатывать. Нельзя, чтобы в одних турнирах (чемпионат мира, Европы или Лига Наций) использовался этот инструмент, а в других — нет. УЕФА является членом ФИФА, так что их действия должны быть скоординированы. Лига чемпионов не должна быть исключением, особенно учитывая, что от неправильно принятых судейских решений сейчас клубы могут серьезно пострадать финансово", — цитирует Анатолия Воробьева "Спорт День за Днем".
"О видеоповторах говорить в таком ключе рано, но поскольку прогресс нельзя остановить, то современные технологии будут внедряться. Чемпионат мира доказал, что данная система не является панацеей от всех футбольных болезней, но отдельные гнойники удается вскрыть. В целом, внедрение системы VAR на матчах Лиги чемпионов — правильное решение, но работу этой технологии еще нужно дорабатывать. Нельзя, чтобы в одних турнирах (чемпионат мира, Европы или Лига Наций) использовался этот инструмент, а в других — нет. УЕФА является членом ФИФА, так что их действия должны быть скоординированы. Лига чемпионов не должна быть исключением, особенно учитывая, что от неправильно принятых судейских решений сейчас клубы могут серьезно пострадать финансово", — цитирует Анатолия Воробьева "Спорт День за Днем".
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