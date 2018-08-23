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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Валерий Овчинников: привезли бразильцев, чтобы привлечь людей на трибуны, цирк местный. В Сортировочном родилась группа мулатов
Бывший тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников рассказал, зачем привёз в Россию бразильцев, а также вспомнил свой самый долгий разбор матча.
- В 1990-е игроков искали и находили в первой и второй лигах, те пробивались в большой футбол. Сейчас в ту сторону мало кто смотрит. Есть бразильские пляжи, на которых хоть сеткой футболистов можно ловить. Есть Африка, где в паспорте у человека написано 17 лет, а на вид все 30. Берут уже готовых игроков.
- Так вы ж сами в 1990-е одним из первых бразильцев пригласили в Россию.
- И уже извинялся за это. В то время они нужны были, чтобы привлечь людей на трибуны. Цирк такой местный. Для выездного уровень был слабоватый, а для локального употребления – вполне. Бразильцы оставили после себя хороший след в поселке Сортировочный, где находилась база «Локомотива». На свет появилась целая группа мулатов.
- Борис Матвеев рассказывал, как вы восемь с половиной часов проводили разбор матча. Похоже на правду?
- Один раз было такое, да. Поварам было сказано: обед и ужин отдайте игрокам в пакете, раз уже пропустили кормежку. Причем говорил я, ни разу не повторившись. Чем хорош великий и могучий русский язык – если отбросить слова-паразиты, получится речь минут на сорок.
- Игроки не возмущались?
- Им никто не давал права голоса. Потому что перед этим мы проиграли там, где не должны были проигрывать вообще. Что называется, достали, - цитирует Овчинникова matchtv.ru.
Фото: Николай Титов, "СЭ"
- В 1990-е игроков искали и находили в первой и второй лигах, те пробивались в большой футбол. Сейчас в ту сторону мало кто смотрит. Есть бразильские пляжи, на которых хоть сеткой футболистов можно ловить. Есть Африка, где в паспорте у человека написано 17 лет, а на вид все 30. Берут уже готовых игроков.
- Так вы ж сами в 1990-е одним из первых бразильцев пригласили в Россию.
- И уже извинялся за это. В то время они нужны были, чтобы привлечь людей на трибуны. Цирк такой местный. Для выездного уровень был слабоватый, а для локального употребления – вполне. Бразильцы оставили после себя хороший след в поселке Сортировочный, где находилась база «Локомотива». На свет появилась целая группа мулатов.
- Борис Матвеев рассказывал, как вы восемь с половиной часов проводили разбор матча. Похоже на правду?
- Один раз было такое, да. Поварам было сказано: обед и ужин отдайте игрокам в пакете, раз уже пропустили кормежку. Причем говорил я, ни разу не повторившись. Чем хорош великий и могучий русский язык – если отбросить слова-паразиты, получится речь минут на сорок.
- Игроки не возмущались?
- Им никто не давал права голоса. Потому что перед этим мы проиграли там, где не должны были проигрывать вообще. Что называется, достали, - цитирует Овчинникова matchtv.ru.
Фото: Николай Титов, "СЭ"
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