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Валерий Овчинников: привезли бразильцев, чтобы привлечь людей на трибуны, цирк местный. В Сортировочном родилась группа мулатов

Бывший тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников рассказал, зачем привёз в Россию бразильцев, а также вспомнил свой самый долгий разбор матча.



- В 1990-е игроков искали и находили в первой и второй лигах, те пробивались в большой футбол. Сейчас в ту сторону мало кто смотрит. Есть бразильские пляжи, на которых хоть сеткой футболистов можно ловить. Есть Африка, где в паспорте у человека написано 17 лет, а на вид все 30. Берут уже готовых игроков.

- Так вы ж сами в 1990-е одним из первых бразильцев пригласили в Россию.

- И уже извинялся за это. В то время они нужны были, чтобы привлечь людей на трибуны. Цирк такой местный. Для выездного уровень был слабоватый, а для локального употребления – вполне. Бразильцы оставили после себя хороший след в поселке Сортировочный, где находилась база «Локомотива». На свет появилась целая группа мулатов.

- Борис Матвеев рассказывал, как вы восемь с половиной часов проводили разбор матча. Похоже на правду?

- Один раз было такое, да. Поварам было сказано: обед и ужин отдайте игрокам в пакете, раз уже пропустили кормежку. Причем говорил я, ни разу не повторившись. Чем хорош великий и могучий русский язык – если отбросить слова-паразиты, получится речь минут на сорок.

- Игроки не возмущались?

- Им никто не давал права голоса. Потому что перед этим мы проиграли там, где не должны были проигрывать вообще. Что называется, достали, - цитирует Овчинникова matchtv.ru.

Фото: Николай Титов, "СЭ"
Теги: Овчинников
Сегодня, 15:49
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(1)
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Баян для бомжей. А то они Бормана не знают даже.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 16:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Денег в 1990-е особо не водилось. Мы приехали к «Спартаку» платить за Мухсина Мухамадиева и привезли два хоккейных баула. Сумму по сегодняшним меркам смешную, но крупных купюр просто не было, только мелкие. Надо было видеть лицо начальника команды, который тащил на себе эти баулы! Главный бухгалтер «Спартака» даже пересчитывать не стала, на слово поверила.

laughing


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 16:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
легенда футбола 90 -х


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: командир (Сегодня, 15:56) #
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В сборную (психологом)
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
№1 Написал: Sasha12066 (Сегодня, 15:51) #
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Борман...


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"Бразильцу дашь с утра стакан водки – помрет. А русскому человеку только полегчает…"©
Регистрация: 21.07.2007 [жалоба]
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