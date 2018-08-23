Отец Кутепова: Зобнину улучшили контракт после ЧМ. Почему Илья должен работать по старому контракту?

Отец основного защитника сборной России на ЧМ-2018 Ильи Кутепова рассказал о восстановлении сына после травмы и его планах на будущее.– Отличное настроение. Вот только травма эта очень не вовремя вылезла.– Если б он был такой сильный, играл бы за сборную Франции. Рано делать такие выводы, сезон только начался.– Конечно, уверен, все же видели, как он сыграл на чемпионате мира! Порой, не понимаю решения Массимо Карреры. В чемпионском сезоне везение было, а сейчас...Возьмите матч с "Краснодаром": считаю, что "Спартак" отскочил, "Краснодар" мог минимум три забивать. Тот же Александр Максименко пока еще не нюхал пороху таких матчей. Все пока на тоненького.– Возможно, это ход агента. Роману Зобнину после чемпионата мира улучшили контракт. А тут человек вернулся с чемпионата мира на щите, почему он должен работать по старому контракту? Если Илья так сыграл за сборную, то лучшего момента для поднятия ценника, повышения зарплаты не найти.– Об этом писали средства массовой информации.– Во всяком случае, я бы так сделал. Агенту Ильи имело смысл расшевелить руководство "Спартака"...Однако я не вижу смысла переходить в "Краснодар". Вариант с "Зенитом" выглядит предпочтительнее. Посмотрите, кто там в центре играет. Миха Мевля, Эмануэль Маммана, правда, он травмирован, Бранислав Иванович – все иностранцы. Игрок с российским паспортом точно не помешал бы.– Говорит, что на связи агентом, тот работает – и все. Ничего с матерью мы толком не знаем. Но думаю, было бы правильно, если бы Илья переподписал контракт со "Спартаком".– Конечно, хочет. И я хочу, чтоб он остался.