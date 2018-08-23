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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Отец Кутепова: Зобнину улучшили контракт после ЧМ. Почему Илья должен работать по старому контракту?
Отец основного защитника сборной России на ЧМ-2018 Ильи Кутепова рассказал о восстановлении сына после травмы и его планах на будущее.
– Илья, наконец, вернулся в общую группу. Как у него настроение?
– Отличное настроение. Вот только травма эта очень не вовремя вылезла.
– Сейчас в "Спартаке" прилично выглядит линия обороны: Джикия вернулся, плюс купили сильного защитника Жиго.
– Если б он был такой сильный, играл бы за сборную Франции. Рано делать такие выводы, сезон только начался.
– Илья уверен в себе, уверен, что попадет в основу после восстановления?
– Конечно, уверен, все же видели, как он сыграл на чемпионате мира! Порой, не понимаю решения Массимо Карреры. В чемпионском сезоне везение было, а сейчас...
Возьмите матч с "Краснодаром": считаю, что "Спартак" отскочил, "Краснодар" мог минимум три забивать. Тот же Александр Максименко пока еще не нюхал пороху таких матчей. Все пока на тоненького.
– В последние дни появились новости об интересе к Илье со стороны "Краснодара" и "Зенита". Под этими новостями есть основания?
– Возможно, это ход агента. Роману Зобнину после чемпионата мира улучшили контракт. А тут человек вернулся с чемпионата мира на щите, почему он должен работать по старому контракту? Если Илья так сыграл за сборную, то лучшего момента для поднятия ценника, повышения зарплаты не найти.
– А откуда вам известно, что Зобнину подняли зарплату?
– Об этом писали средства массовой информации.
– То есть, вы полагаете, что это агент Ильи запустил информацию об интересе со стороны "Краснодара" и "Зенита"?
– Во всяком случае, я бы так сделал. Агенту Ильи имело смысл расшевелить руководство "Спартака"...
Однако я не вижу смысла переходить в "Краснодар". Вариант с "Зенитом" выглядит предпочтительнее. Посмотрите, кто там в центре играет. Миха Мевля, Эмануэль Маммана, правда, он травмирован, Бранислав Иванович – все иностранцы. Игрок с российским паспортом точно не помешал бы.
– С сыном наверняка обсуждали эти слухи. Что он говорит?
– Говорит, что на связи агентом, тот работает – и все. Ничего с матерью мы толком не знаем. Но думаю, было бы правильно, если бы Илья переподписал контракт со "Спартаком".
– Сам-то он хочет остаться в "Спартаке"?
– Конечно, хочет. И я хочу, чтоб он остался.
"Советский спорт"
– Илья, наконец, вернулся в общую группу. Как у него настроение?
– Отличное настроение. Вот только травма эта очень не вовремя вылезла.
– Сейчас в "Спартаке" прилично выглядит линия обороны: Джикия вернулся, плюс купили сильного защитника Жиго.
– Если б он был такой сильный, играл бы за сборную Франции. Рано делать такие выводы, сезон только начался.
– Илья уверен в себе, уверен, что попадет в основу после восстановления?
– Конечно, уверен, все же видели, как он сыграл на чемпионате мира! Порой, не понимаю решения Массимо Карреры. В чемпионском сезоне везение было, а сейчас...
Возьмите матч с "Краснодаром": считаю, что "Спартак" отскочил, "Краснодар" мог минимум три забивать. Тот же Александр Максименко пока еще не нюхал пороху таких матчей. Все пока на тоненького.
– В последние дни появились новости об интересе к Илье со стороны "Краснодара" и "Зенита". Под этими новостями есть основания?
– Возможно, это ход агента. Роману Зобнину после чемпионата мира улучшили контракт. А тут человек вернулся с чемпионата мира на щите, почему он должен работать по старому контракту? Если Илья так сыграл за сборную, то лучшего момента для поднятия ценника, повышения зарплаты не найти.
– А откуда вам известно, что Зобнину подняли зарплату?
– Об этом писали средства массовой информации.
– То есть, вы полагаете, что это агент Ильи запустил информацию об интересе со стороны "Краснодара" и "Зенита"?
– Во всяком случае, я бы так сделал. Агенту Ильи имело смысл расшевелить руководство "Спартака"...
Однако я не вижу смысла переходить в "Краснодар". Вариант с "Зенитом" выглядит предпочтительнее. Посмотрите, кто там в центре играет. Миха Мевля, Эмануэль Маммана, правда, он травмирован, Бранислав Иванович – все иностранцы. Игрок с российским паспортом точно не помешал бы.
– С сыном наверняка обсуждали эти слухи. Что он говорит?
– Говорит, что на связи агентом, тот работает – и все. Ничего с матерью мы толком не знаем. Но думаю, было бы правильно, если бы Илья переподписал контракт со "Спартаком".
– Сам-то он хочет остаться в "Спартаке"?
– Конечно, хочет. И я хочу, чтоб он остался.
"Советский спорт"
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