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Отец Кутепова: Зобнину улучшили контракт после ЧМ. Почему Илья должен работать по старому контракту?

Отец основного защитника сборной России на ЧМ-2018 Ильи Кутепова рассказал о восстановлении сына после травмы и его планах на будущее.

– Илья, наконец, вернулся в общую группу. Как у него настроение?

– Отличное настроение. Вот только травма эта очень не вовремя вылезла.

– Сейчас в "Спартаке" прилично выглядит линия обороны: Джикия вернулся, плюс купили сильного защитника Жиго.

– Если б он был такой сильный, играл бы за сборную Франции. Рано делать такие выводы, сезон только начался.

– Илья уверен в себе, уверен, что попадет в основу после восстановления?

– Конечно, уверен, все же видели, как он сыграл на чемпионате мира! Порой, не понимаю решения Массимо Карреры. В чемпионском сезоне везение было, а сейчас...

Возьмите матч с "Краснодаром": считаю, что "Спартак" отскочил, "Краснодар" мог минимум три забивать. Тот же Александр Максименко пока еще не нюхал пороху таких матчей. Все пока на тоненького.

– В последние дни появились новости об интересе к Илье со стороны "Краснодара" и "Зенита". Под этими новостями есть основания?

– Возможно, это ход агента. Роману Зобнину после чемпионата мира улучшили контракт. А тут человек вернулся с чемпионата мира на щите, почему он должен работать по старому контракту? Если Илья так сыграл за сборную, то лучшего момента для поднятия ценника, повышения зарплаты не найти.

– А откуда вам известно, что Зобнину подняли зарплату?

– Об этом писали средства массовой информации.

– То есть, вы полагаете, что это агент Ильи запустил информацию об интересе со стороны "Краснодара" и "Зенита"?

– Во всяком случае, я бы так сделал. Агенту Ильи имело смысл расшевелить руководство "Спартака"...

Однако я не вижу смысла переходить в "Краснодар". Вариант с "Зенитом" выглядит предпочтительнее. Посмотрите, кто там в центре играет. Миха Мевля, Эмануэль Маммана, правда, он травмирован, Бранислав Иванович – все иностранцы. Игрок с российским паспортом точно не помешал бы.

– С сыном наверняка обсуждали эти слухи. Что он говорит?

– Говорит, что на связи агентом, тот работает – и все. Ничего с матерью мы толком не знаем. Но думаю, было бы правильно, если бы Илья переподписал контракт со "Спартаком".

– Сам-то он хочет остаться в "Спартаке"?

– Конечно, хочет. И я хочу, чтоб он остался.

"Советский спорт"
Теги: Кутепов Зобнин Спартак
Сегодня, 17:41
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№35 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 20:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Как всегда в свинарне делёжка жратвы...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№34 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 20:09) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Valar
Кутепов же на нормальном уровне отыграл ЧМ в основном под присмотром Игнашевича.

Учился у самого Сергея


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№33 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 19:55) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Valar
Кутепов же на нормальном уровне отыграл ЧМ в основном под присмотром Игнашевича.

Отличная игра Кутепова на ЧМ никак не связана с Игнашевичем. Сборная тактически была заточена на оборону и была физически в большом порядке. В Рубине Кутепов тоже будет лучшим защитником, потому как Бердыев от той же печки танцует
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№32 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 19:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
А тут человек вернулся с чемпионата мира на щите
типа мёртвый чтоль.. smirk

...и папа во главе похоронной команды живого Заслуженного Мастера Спорта... flushed


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" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012 [жалоба]
№31 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 19:34) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
А тут человек вернулся с чемпионата мира на щите типа мёртвый чтоль..

А ты думал что в футболисты идут дети образованных родителей? А так книгу "Мифы Древней Греции" читали даже те кто не умеют читать))))


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№30 Написал: ale Вятка (Сегодня, 19:32) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
папаша явно перебрал


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№29 Написал: SVN (Сегодня, 19:02) #
  • +1
  •  (5)

вот это папаня blush прям как с Сычевым...
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№28 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:50) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: andrews74
помним про Сычева, который тоже за деньгами погнался.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№27 Написал: love zina in a point (Сегодня, 18:48) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Макс. Р.
Так и появляются у нас вечные кокорины и смоловы.

Стоит признать, их круто раскрутили, хотя, если ихний возраст плюсануть, то на двоих и сотни голов не наберется .
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№26 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:48) #
  • +1
  •  (5)

А тут человек вернулся с чемпионата мира на щите
типа мёртвый чтоль.. smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№25 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:48) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
началось деление бабок


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№24 Написал: love zina in a point (Сегодня, 18:47) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Макс. Р.
Вот при нашем менталитете так и получилось,

В советском менталитете ты забыл добавить.
Цитата: Макс. Р.
что большое бабло, жадность и эгоизм убивает наш футбол.

Я как бы не только про футбол, но и про жизнь. Саму жизнь.
Ведь такое сплошь и рядом не только в футболе.
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№23 Написал: Макс. Р. Раздолье (Сегодня, 18:41) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: love zina in a point
Когда речь идет о миллионах рублей


Вот при нашем менталитете так и получилось, что большое бабло, жадность и эгоизм убивает наш футбол. Мы не в Германии и не во Франции. Люди у нас другие. И малолетки, прикоснувшись к кормушке, в какой-то момент приходят к выводу, что жизнь удалась и нахрен им дальше расти. И так сойдёт. А рядом родители и агенты потные ладошки потирают. Так и появляются у нас вечные кокорины и смоловы.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
№22 Написал: love zina in a point (Сегодня, 18:38) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Макс. Р.
Какие же люди жалкие и мелочные становятся. Слюнявые попрошайки. Мне не важно, что речь про игрока Спартака. Если бы Коней касалось, так же отреагировал. Папаня этот - жадный, шкурный чудак. К тому же с петушиным мозгом. Можно так своему сынуле и карьеру испортить.

Скажем так. Когда речь идет о миллионах рублей, то в современном мире речь идет только о бизнесе.

Макс, ты почему такой советский? На работе не мешает твой взгляд на жизнь? Мешает же.
Ведь сейчас нет по близости войны.

Цитата: Beer-man
года ни на грамм. В отличие от красно-белой братии.

Если тебя не затруднит конечно же. Без претензий.
Расскажи, что не так с кб братом по отношению к нему. Позитив появился где-то, или может я что-то упустил?
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№21 Написал: Valar (Сегодня, 18:34) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Ну Зобнин вполне себе самостоятельная боевая единица и для паспортиста очень даже хорошего качества. Кутепов же на нормальном уровне отыграл ЧМ в основном под присмотром Игнашевича. В Спартаке скорее всего вернётся к прошлому косячному уровню игры. Так что сравнивать контракты этих 2-х футболистов явно преждевременно.


--------------------
I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№20 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 18:33) #
  • +1
  •  (3)
online

love zina in a point,
Чушь не неси.
Мне не нравится этот игрок. Я не считаю его профессионалом.
То, что он играет сейчас в Зените на мой взгляд ошибка. Но не мне решать.
Если забивает - хоть какой-то прок. Я своего мнения об этом игрочишке не поменял с 2014 года ни на грамм. В отличие от красно-белой братии.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№19 Написал: love zina in a point (Сегодня, 18:29) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: Beer-man
. Но один куй я против этого скользкого человека.

Но готов поцеловать его в анальное отверстие, когда он забивает за Зенит. Можешь не пыжиться с ответкой. Вы все серые на одно епло и с одним мышлением.

Цитата: Schweinsteiger
12 лямов и он ваш навеки

Так им можно и за 30. Паспорт российский.
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№18 Написал: Макс. Р. Раздолье (Сегодня, 18:26) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Какие же люди жалкие и мелочные становятся. Слюнявые попрошайки. Мне не важно, что речь про игрока Спартака. Если бы Коней касалось, так же отреагировал. Папаня этот - жадный, шкурный чудак. К тому же с петушиным мозгом. Можно так своему сынуле и карьеру испортить.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
№17 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:25) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ну а че, защитники с роспаспортом на дороге не валяются. В пределах 4 лямов отсыпать Спартаку можно...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№16 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 18:24) #
  • -1
  •  (3)
online

Schweinsteiger,
На куй, на куй.
Мне Дзюбы и Кокорина слишком много.
Хотя, объективно говоря, Дзюба сейчас на своей позиции лучший из паспортистов. Но один куй я против этого скользкого человека.
А Кутепов - так это середняк с кучей проблем. И все это понимают. Если бы не паспорт, так играл бы в командах уровня 8-16 в лучшем случае.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№15 Написал: Realist2000 (Сегодня, 18:22) #
  • +2
  •  (4)

Умом отца бог обделил...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№14 Написал: командир (Сегодня, 18:20) #
  • +5
  •  (7)

бате бы лучше было помолчать, во благо сына
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
№13 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:18) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
В Зенит? Ну Федун не сумашедший...кто-бы что не думал smile вдруг заиграет. ка Дзюба...Там в ПАОК, Осер или Китай, это да, но не к нам...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№12 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 18:16) #
  • +2
  •  (4)

единственный настоящий спартаковец -должен играть за идею если хочет остаться то вопросов нет если деньги -другой расклад smirk
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№11 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 18:15) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ним, помним-помним мы таких папш. ну, по***-по***

Вариант с "Зенитом" выглядит предпочтительнее.

12 лямов и он ваш навеки


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№10 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 18:01) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Папаша - лучше не лезь. Не затуманивай большим баблом себе и сыну мозг. Время все расставит на свои места.
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
№9 Написал: олегн нижний новгород (Сегодня, 17:58) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
очень медленный и не поворотливый
Регистрация: 10.11.2013 [жалоба]
№8 Написал: Egorysche (Сегодня, 17:54) #
  • +3
  •  (7)

и Кутепову и Зобнину надо валить в европейские клубы. возможно даже с понижением зарплаты. и говорю я так не потому что фан ЦСКА и хочу ослабления конкурента, а потому что ребята действительно талантливые и должны развиваться. Зобнин уже свой потолок в Спартаке достиг, а Кутепов так и вообще деградировать такими темпами может
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№7 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 17:54) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Во-во... И пусть остается! Герой, "на щите" с ЧМ приехал, денег потребовал. Да Зобнин на две головы лучше тебя.


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:53) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: demon_fs
ничего хорошего из кутепова не получится

А вы как считаете, в принципе, из Кутепова еще может что-то получиться???


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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