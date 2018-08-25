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Гурам Аджоев: гол в наши ворота был забит с нарушением правил

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев высказал свое мнение о решении судьи назначить пенальти в ворота туляков в матче 5-го тура РПЛ против "Ростова" (0:1).

На 64-й минуте арбитр Кирилл Левников назначил 11-метровый в ворота хозяева поля после игры рукой защитника тульской команды Александра Денисова. В том же эпизоде на границе офсайда находился полузащитник ростовчан Алексей Ионов, от которого позднее мяч и отлетел в направлении Денисова.

"Гол в наши ворота был забит с нарушением правил. В присутствии руководства лиги судьи не должны так работать. На стадионе собралось 12 тысяч зрителей, все хотели посмотреть хороший футбол, но судейское решение испортило болельщикам настроение", - цитирует Аджоева Sport24.
Теги: Аджоев Арсенал Тула
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