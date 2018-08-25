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Кристиян Бистрович: мы полностью проанализировали игру "Рубина" и знаем, как он действует

Футболист ЦСКА Кристиян Бистрович в преддверии матча 5-го тура РПЛ с "Рубином" заявил, что его команда знает, как действовать против казанцев.

- Мы полностью проанализировали игру "Рубина". Хорошо подготовились и знаем, как действует соперник. Будет непростой матч, но мы надеемся увезти домой три очка, - приводит слова Бистровича твиттер ЦСКА.

Теги: Бистрович ЦСКА Рубин
Сегодня, 11:25
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