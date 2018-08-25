Евгений Кафельников - о ляпе Максименко: у нас новый Филимонов появился?

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000 по теннису, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал гол, пропущенный вратарем красно-белых Александром Максименко в матче 5-го тура чемпионата России против "Динамо" с центра поля."У нас новый Филимонов появился?" - написал Кафельников в Твиттере.