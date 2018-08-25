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Евгений Кафельников - о ляпе Максименко: у нас новый Филимонов появился?

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000 по теннису, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал гол, пропущенный вратарем красно-белых Александром Максименко в матче 5-го тура чемпионата России против "Динамо" с центра поля.

"У нас новый Филимонов появился?" - написал Кафельников в Твиттере.
Теги: Максименко Спартак Филимонов Динамо
Сегодня, 21:10
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№11 Написал: Бриг (Сегодня, 21:22) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Не фик парня клевать, уверенность потеряет...Пропадет как игрок...А задатки у пацана хорошие...Что ж так , на корню рубить...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№10 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
кафель псевдоболельщик закрой свой кафельник


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№9 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:20) #
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Болеет за:
«Терек»
Уважаю Кафельникова после этих слов, как и любой спартаковец.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№8 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Придурок,Филимонов был уже опытный и сложившийся игрок сборной,а этот пацан,сравнил чудак.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№7 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 21:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Блять, Кафельников, ты дебил!


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https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
№6 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 21:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
дoлбаеб ты Женек!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
урод
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кстати хорошо бы.Это если не видеть в словах Кафеля подкола


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№3 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 21:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Заткнись! И тот журналист, что решил, как же здорово, что Кафельников говорит - тоже заткнись!!!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 21:11) #
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ОБОЖЕЖТЫМОЙ , ЗАТКНИСЬ УЖЕ
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№1 Написал: Викторис (Сегодня, 21:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Брат червя походу или сын незаконный
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
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