Футболисты "Спартака" не стали общаться со СМИ после победы над "Динамо"

Футболисты "Спартака" после матча 5-го тура РПЛ против "Динамо", который завершился победой красно-белых со счетом 2:1, проигнорировали общение с прессой. Ни один игрок из команды Массимо Карреры не остановился в микст-зоне.Согласно статье 106 Дисциплинарного регламента РФС, неучастие игрока и официального лица клуба в обязательной в соответствии с регламентом соревнования пресс-конференции или интервью, а равно не направление клубом представителей на обязательные пресс-конференции или интервью в нарушение регламента соревнования наказывается штрафом в размере 50 тысяч рублей.