Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Футболисты "Спартака" не стали общаться со СМИ после победы над "Динамо"

Футболисты "Спартака" после матча 5-го тура РПЛ против "Динамо", который завершился победой красно-белых со счетом 2:1, проигнорировали общение с прессой. Ни один игрок из команды Массимо Карреры не остановился в микст-зоне.

Согласно статье 106 Дисциплинарного регламента РФС, неучастие игрока и официального лица клуба в обязательной в соответствии с регламентом соревнования пресс-конференции или интервью, а равно не направление клубом представителей на обязательные пресс-конференции или интервью в нарушение регламента соревнования наказывается штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Sport24.ru
Теги: Спартак Динамо
Сегодня, 22:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: ВоронОдина2 РК (Сегодня, 22:46) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Я хyею с этого зоопарка! За то что не поговорил со журнашлюшками еще и полтос отвалить надабно
Регистрация: 13.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: GPS (Сегодня, 22:45) #
  • +1
  •  (3)

То-то и оно, что неучастие "в обязательной в соответствии с регламентом соревнования пресс-конференции или интервью, а равно не направление клубом представителей на обязательные пресс-конференции или интервью в нарушение регламента"...
Прессуха была? Была. обязательные интервью? Трахтенберг вроде высказался.
Журнашлюшки, черкните не забудьте на сколько кого оштрафовали...))))

Цитата: igorspartak
что то ты ослик сегодня раздухарился,ничью празднуешь?

Ему один от татар зашел. Видать гланды пощекотало. Он в эйфории..))))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:38) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Свинья гусю не товарищ.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:33) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: miktar
одно слово - поросня!

что то ты ослик сегодня раздухарился,ничью празднуешь?


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№1 Написал: miktar (Сегодня, 22:30) #
  • -8
  •  (14)

одно слово - поросня!


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.