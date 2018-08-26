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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Краснодар" вырвал ничью в матче с "Оренбургом"
В матче 5-го тура чемпионата России "Оренбург" на своем поле не сумел удержать победный счет над "Краснодаром".
Чемпионат России
5 тур
"Оренбург" – "Краснодар" 1:1
Голы: Козлов, 22 - Сулейманов, 88.
"Оренбург": Фролов, Сиваков, Ойеволе, Бегич, Терехов, Сутормин, Афонин, Бреев (Чиркин, 85), Мишкич, Попович (Чуканов, 83), Козлов (Кулишев, 67).
"Краснодар": Крицюк (Синицын, 26), Мартынович, Рамирес, Спайич, Стоцкий, Жигулёв (Сулейманов, 66), Каборе, Мамаев, Классон, Вандерсон (Куэва, 63), Игнатьев.
Предупреждения: Спайич, 43, Каборе, 57, Стоцкий, 66.
Чемпионат России
5 тур
"Оренбург" – "Краснодар" 1:1
Голы: Козлов, 22 - Сулейманов, 88.
"Оренбург": Фролов, Сиваков, Ойеволе, Бегич, Терехов, Сутормин, Афонин, Бреев (Чиркин, 85), Мишкич, Попович (Чуканов, 83), Козлов (Кулишев, 67).
"Краснодар": Крицюк (Синицын, 26), Мартынович, Рамирес, Спайич, Стоцкий, Жигулёв (Сулейманов, 66), Каборе, Мамаев, Классон, Вандерсон (Куэва, 63), Игнатьев.
Предупреждения: Спайич, 43, Каборе, 57, Стоцкий, 66.
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