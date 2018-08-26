Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Краснодар" вырвал ничью в матче с "Оренбургом"

В матче 5-го тура чемпионата России "Оренбург" на своем поле не сумел удержать победный счет над "Краснодаром".

Чемпионат России

5 тур

"Оренбург" – "Краснодар" 1:1

Голы: Козлов, 22 - Сулейманов, 88.

"Оренбург": Фролов, Сиваков, Ойеволе, Бегич, Терехов, Сутормин, Афонин, Бреев (Чиркин, 85), Мишкич, Попович (Чуканов, 83), Козлов (Кулишев, 67).

"Краснодар": Крицюк (Синицын, 26), Мартынович, Рамирес, Спайич, Стоцкий, Жигулёв (Сулейманов, 66), Каборе, Мамаев, Классон, Вандерсон (Куэва, 63), Игнатьев.

Предупреждения: Спайич, 43, Каборе, 57, Стоцкий, 66.
Теги: Оренбург Краснодар
Сегодня, 15:56
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
22
(0)
№22 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 16:58) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Даааааааааааааааааааааа крячится Краснодару место во второй пятерке в конце сезона, если блатного не уберут до перерыва.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№21 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 16:56) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Мне непонятно, что у Краснодара только два человека могут бить из далека? Уткина пора в основу, он давно перерос к2 и молодежку.
Регистрация: 25.10.2016 [жалоба]
№20 Написал: александр матасов (Сегодня, 16:45) #
  • 0
  •  (2)
online

За такой ,,Краснодар,,не хочется болеть,у них нет настроения в игре,нет скорости,нет драйва,нет натиска.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№19 Написал: Бриг (Сегодня, 16:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Хорошо, что Оренбург не все моменты реализовал..Могло быть на много хуже.К игре Краснодара в короткий, средний пас приспособились все команды, а неожиданного Краснодар предложить не может...отсюда и результативность такая..Мусаев, вроде не плохой тренер, но сдается находится под давлением Галицкого..Уйти-то не куда...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№18 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:32) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Кто на этот раз у армяшки будет виноват?
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№17 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 16:28) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: tantara
Цитата: patriot
Оренбург лишний раз доказал,

Да ничего он не доказал. Играли два говна.

а 3 победы ранее? Да и забил немало


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№16 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 16:25) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: borisshev
53 года,КМС велоспорт.

Мастер спорта полковник Чингачкук

Цитата: patriot
Оренбург лишний раз доказал,

Да ничего он не доказал. Играли два говна.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№15 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 16:24) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Опять все виноваты !!!!!!!!!!!!!! Опять пойдут видео нарезки о не справедливом предвзятом судействе или прошлый тур повлиял ,ФК АРМЯШКА в шоке.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№14 Написал: borisshev Краснодар (Сегодня, 16:23) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Личный мой бзык/прошу прощения/.И не скажешь ничего С.Н.Галицкому/глубоко мною Уважаемый человеку/,что когда он /опять же сугубо моё субъективное мнение/решил заменить собою Г.Т.Ну не его это!Все тренеры моего любимого клуба,работают с оглядкой на него,хотя каждый из них приходил со своими идеями созвучным хозяину,но со временем КАЖДЫЙ из них забывает себя,идеи и начинают говорить как же унас хорошо! Тренеры у нас выхолащиваются....С.Н.Г. -ПРОСЬБА - пускай сапоги шьёт сапожник! И последнее - ВЫ естественно ХОЗЯИН,но позиционировать задачи клуба- ГЛАВНОЕ КРАСИВАЯ ИГРА ,это несерьёзно! ЭТО СПОРТ!Тем более профессиональный! Откинем все сопутствующие,но ходить на ВАШ стадион я буду ходить надеясь на ПОБЕДУ ,А красивая игра - это вторично !Всё же это профессиональный вид спорта! 53 года,КМС велоспорт. P.S.. Я с друзьями на выходных играю в футбик только на победу,а не ради красивой игры/приз ящик пива/
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
№13 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 16:21) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Оренбург лишний раз доказал, что в России много сильных игроков, и может быть пора лимит отменить, пусть конкурируют между собой Хватит тратить бабло на иностранцев!


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№12 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 16:11) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Blessing

Да они сдулись, физики никакой, контры-то отличные проходили.

90% команд в лиге в автобус играет, контры всегда отлично проходят у "автобусников", только редко.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№11 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 16:08) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Коляс
Козлов сам же и запорол выход 1 в 1.

да не только это запорол, но хоть обострял, а с заменой, что можно вспомнить
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№10 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 16:08) #
  • -6
  •  (10)
online

Краснодар не Спартак , что бы автобусы ставить ! Можно было добивать бычков ещё в первом тайме. Ну в так , команды одного уровня. Все логично ! В конце поделят между собой 7-8 место


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№9 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 16:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: MAG554
Без Козлова впереди ноль.

Козлов сам же и запорол выход 1 в 1.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№8 Написал: Ditrih (Сегодня, 16:06) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
быки-отстой. НА мясокомбинат
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№7 Написал: нетрал (Сегодня, 16:05) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Идиотская автобусная тактика опять провалилась. Федотов зря решил в защиту уйти во втором тайме. Могли три гола спокойно загрузить, если бы исполнители не были такими деревянными.
Ну а так, Оренбург весьма неплох, унизил дрезину, забрал 2 очка у краснодара, пропустил всего 1 мяч от Спартака. У розовых пони скорее всего выиграет, разве что под Зенит может лечь (спонсор), аутсайдеров и середняков обыгрывает пока что и в группе лидирующей держится.

С ними тяжело будет любой команде, хоть аутсайдеру, хоть "гранду".

откуда у штангиста такие познания ?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 16:04) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Поделом за автобус!
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:02) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Идиотская автобусная тактика опять провалилась. Федотов зря решил в защиту уйти во втором тайме.

Да они сдулись, физики никакой, контры-то отличные проходили.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 16:00) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну большое дело сделали колхозники, рога показали, а не вымя как обычно и коней приспустили пониже
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 15:59) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Терек»
Идиотская автобусная тактика опять провалилась. Федотов зря решил в защиту уйти во втором тайме. Могли три гола спокойно загрузить, если бы исполнители не были такими деревянными.
Ну а так, Оренбург весьма неплох, унизил дрезину, забрал 2 очка у краснодара, пропустил всего 1 мяч от Спартака. У розовых пони скорее всего выиграет, разве что под Зенит может лечь (спонсор), аутсайдеров и середняков обыгрывает пока что и в группе лидирующей держится.

С ними тяжело будет любой команде, хоть аутсайдеру, хоть "гранду".
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 15:59) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
оренбург просто звери. сами виноваты что упустили победу. smiling_imp
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 15:59) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сдулся Оренбург в концовке. Без Козлова впереди ноль. А ведь сколько моментов было.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.