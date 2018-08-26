"Краснодар" вырвал ничью в матче с "Оренбургом"

В матче 5-го тура чемпионата России "Оренбург" на своем поле не сумел удержать победный счет над "Краснодаром".Чемпионат России5 турКозлов, 22 - Сулейманов, 88."Оренбург": Фролов, Сиваков, Ойеволе, Бегич, Терехов, Сутормин, Афонин, Бреев (Чиркин, 85), Мишкич, Попович (Чуканов, 83), Козлов (Кулишев, 67)."Краснодар": Крицюк (Синицын, 26), Мартынович, Рамирес, Спайич, Стоцкий, Жигулёв (Сулейманов, 66), Каборе, Мамаев, Классон, Вандерсон (Куэва, 63), Игнатьев.Предупреждения: Спайич, 43, Каборе, 57, Стоцкий, 66.