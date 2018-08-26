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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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19:19
Роман Орещук: не обращайте внимание на высказывания некоторых. Газон в Новороссийске к "Спартаку" будет в порядке
Роман Орещук: не обращайте внимание на высказывания некоторых. Газон в Новороссийске к "Спартаку" будет в порядке
18:26
Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (22)
Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (22)
12:17
Слабонервным не смотреть: в Мексике игрок вывихнул локоть второй раз за пять месяцев (видео) (4)
Слабонервным не смотреть: в Мексике игрок вывихнул локоть второй раз за пять месяцев (видео) (4)
Федор Смолов - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Анжи"
"Локомотив" объявил состав на матч 5-го тура РПЛ против "Анжи".
"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Лысов, Денисов, Миранчук Ал., Фернандеш, Крыховяк, Смолов, Фарфан.
Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Идову, Михалик, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук Ан., Эдер.
"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Лысов, Денисов, Миранчук Ал., Фернандеш, Крыховяк, Смолов, Фарфан.
Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Идову, Михалик, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук Ан., Эдер.
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