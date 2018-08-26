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Федор Смолов - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Анжи"

"Локомотив" объявил состав на матч 5-го тура РПЛ против "Анжи".

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Лысов, Денисов, Миранчук Ал., Фернандеш, Крыховяк, Смолов, Фарфан.

Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Идову, Михалик, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук Ан., Эдер.
Теги: Локомотив Анжи
Сегодня, 17:47
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№6 Написал: Antip7 (Сегодня, 19:13) #
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Хеведес опять получил травму laughing купили, плять
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Посмотрим насколько "кровожаден" наш чемпион, скромно победит или будет стараться к разгрому.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:37) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: styh
Удачи нам, Паровозам.

Говновозы опять обделаются))
тебе уже 4 минуса влепили, не забудь удалить комментарий))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: жася Санкт-Петербург (Сегодня, 18:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Если Федя в основе девочки опять не забьют Вот ЗЕНЯ 5 игр 10 голов Сергею Богдановичу УДАЧИ так ДЕРЖАТЬ ПИТЕР С ТОБОЙ
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:26) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи нам, Паровозам.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 18:07) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Рыбус справа это ужас. Пустое место.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
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