Огненный Дзюба, невезучий Пауревич и оживший Паредес: оценки по итогам матча «Уфа» - «Зенит»

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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«Зенит» в чемпионате России одержал пятую победу подря. Питерцы уверенно обыграли «Уфу» в гостях, создав необходимый задел уже в первые 15 минут встречи. После этого хозяева героически бились за очки, но так и не сумели даже сократить отставание в счёте. Rusfootball.info разбирает индивидуальные действия участников матча.
Обе команды в четверг провели матчи в рамках Лиги Европы. «Зенит» одержал волевую победу над «Мольде», ответив на пропущенный мяч тремя. Игроки «Уфы» в тяжелейшем гостевом матче против «Рейнджерс» потратила немало сил на оборону, но так и не справились с поставленной задачей. Учитывая, что три дня назад «Зенит» и «Уфа» играли в Лиге Европы, тренеры обеих команд немного перетряхнули составы на очную встречу.
«Уфа»
Гиорги Шелия – 4.0. В Глазго основной голкипер «Уфы» Александр Беленов допустил грубую ошибку, ставшую причиной поражения. В итоге тренерский штаб предоставил Беленову возможность отдохнуть, а место в воротах занял Шелия. Дублёр Беленова провёл отличный матч. Именно он спас «Уфу» от крупного поражения, а ни в одном из пропущенных мячей его вины не было. Более того, Шелия спас свою команду в эпизоде со вторым голом, справившись с первым ударом Дзюбы. Но защитники «Уфы» не пришли на выручку своему вратарю.
Игорь Дивеев – 2.5. Для 18-летнего Дивеева матч против «Зенита» стал серьёзным испытанием. Центральный защитник много ошибался, но свои 5 выносов и 2 отбора сделал. Впрочем, учитывая, сколько моментов было у «Зенита», хвалить оборону хозяев не приходится.
Боян Йокич – 2.0. Герой матча с «Домжале» на этот раз подвёл команду. Мало того, что защита «Уфы» превратилась в проходной двор, так Йокич во втором тайме ещё и не справился с нервами, оставив свою команду в меньшинстве на ровном месте. Глупое удаление Йокича – повод для санкций со стороны клуба.
Джемал Табидзе – 2.5. Табидзе также провёл неудачный матч. «Зенит» легко проходил оборонительные порядки соперника, грузинскому центрдефу не удавалось читать игру, да и раз за разом его не у дел оставлял мощный Дзюба.
Павел Аликин – 2.5. Аликин, являясь самым опытным среди центральных защитников «Уфы», не смог зацементировать оборону. Во втором тайме капитан ещё и сфолил в непосредственной близости от своей штрафной, подарив сопернику шанс.
Дмитрий Живоглядов – 3.0. Живоглядов был одним из лучших в составе «Уфы» в первом тайме. Многие атаки уфимцы строили именно через правый фланг, где латераль закрыл всю бровку. Он был одним из самых часто подающих в составе своего клуба. После перерыва Живоглядов из игры начал выпадать.
Веролюб Салатич – 2.5. Салатич в этом матче ничем особенным не запомнился. Если пасовал, то довольно просто и без обострения. Записал на свой счёт пару отборов, но центр поля «Уфа», конечно, проиграла.
Иван Пауревич – 3.5. Пауревич – один из самых ярких игроков башкирского клуба в этом сезоне. Сегодня хорвату не повезло: гол в свои ворота стал следствием какого-то непонтного стечения обстоятельств. Особо ругать его за этот момент не приходится. В то же время именно от Пауревича исходила основная угроза в составе хозяев. Он был самым часто бьющим игроком башкирцев, отдал две обостряющие передачи, которые могли привести к голу.
[media=[media=https://youtu.be/lKq3YQe1Fr0]]
Ловро Бизяк – 2.0. Форвард «Домжале» после перехода в «Уфу» пока совсем не впечатляет. Всего 1 удар и 8 передач за 75 минут матча – крайне скромный показатель.
Дмитрий Сысуев – 3.5. Сысуев остаётся одним из лидеров сегодняшней «Уфы». В матче с «Зенитом» именно он регулярно обострял игру, пытался отдавать разрезающие передачи, но всего этого оказалось недостаточно.
Сильвестр Игбун – 3.0. Игбун – всё такой же настырный и боевитый форвард, но после ухода из команды Фаттаи складывается впечатление, что нигериец загрустил. Ему не откажешь в старании, но в очередной раз Игбун не смог себя проявить.
Денис Тумасян – 3.0. Опытный Тумасян явно сыграл намного лучше Дивеева. Во втором тайме «Уфа» уже выглядела гораздо надёжнее в обороне, хотя и не была образцом.
Иван Обляков – 3.5. Облякова в первом тайме явно не хватало. Всего за 45 минут игры он сумел создать несколько опасных моментов, нанёс 2 удара по воротам, регулярно вешал в штрафную.
Вячеслав Кротов – 3.0. Довольно удачно в игру вошёл и Кротов, хайлайтом которого стало появление в чужой штрафной и удар низом из под Нету. Свой момент Кротов создал, да ещё и изрядно попортил нервы защитникам соперника.
«Зенит»
Андрей Лунёв – 4.0. После неудачного начала матча «Уфе» удалось вернуться в игру и создать немало опасных моментов. У Лунёва было предостаточно работы в этом матче. Может, голкиперу «Зенита» и не довелось стать автором удивительных сейвов, но со своей работой он справился. К тому же, «Уфа» регулярно доставляла мяч в штрафную с помощью фланговых навесов, во время которых Лунёв был надёжен.
Игорь Смольников – 3.5. В своей игре «Зенит» активно задействовал фланги, использовав усталость «Уфы» после перелёта в Шотландию. В такой игре здорово себя проявил Смольников. Крайний защитник не так часто использовал навесы, а больше разыгрывал мяч с партнёрами. 50 передач при показатели точности 88% - хороший результат.
Бранислав Иванович – 3.5. В целом, защитники «Зенита» справились со своей работой. Иванович уверенно снимал верх, а ещё мог отличиться и на чужой половине поля. Серб упустил великолепный шанс забить, не реализовав фактический выход один на один.
Луиш Нету – 3.5. Португальский защитник допускал немало ошибок, позволил Кротову нанести опасный удар из пределов штрафной, но действовал очень полезно. Португалец сделал 5 перехватов, 8 раз выносил мяч из своей штрафной в опасных ситуациях.
Эльмир Набиуллин – 3.0. Набиуллин в отличие от Смольникова чаще прибегал к навесам. Одна из передач Набиуллина и вовсе была потенциально голевой.
Далер Кузяев – 3.5. Кузяев был традиционно активен, хотя и не слишком заметен. Неплохо проявил себя в ряде единоборств, здорово играл на перехватах, что помогло «Зениту» выиграть борьбу за центр поля.
Леандро Паредес – 4.0. Аргентинский полузащитник провёл отличный матч, раздавал передачи, как в лучшие времена в «Зените», неплохо исполнял стандарты. Получилось здорово: 60 пасов с точностью около 87%, 4 из которых были потенциально голевыми.
Александр Ерохин – 4.0. Качественный матч провёл и Ерохин. Он отправил отдыхать Йокича, не справившегося с нервами. Кроме того, Ерохин стал фактическим ассистентом Дзюбы в эпизоде со вторым голом.
Роберт Мак – 3.0. На этот раз Мак был менее заметен, чем обычно. Он так и не отдал ни одной качественной обостряющей передачи, ни разу не пробил по воротам, а на 64-й минуте отправился отдыхать.
Артём Дзюба – 4.5. Вновь в составе «Зенита» лучшим стал Артём Дзюба. Сказочный отрезок форварда после чемпионата мира продолжается. На этот раз он забил, а ещё в одном эпизоде мог оформить дубль, но от неминуемого гола «Уфу» спасла великолепная реакция Шелии.
Себастьян Дриусси – 3.0. Дриусси в этот раз практически ничем не запомнился. Да, был удар по воротам, обостряющая передача и участие во взятиии ворот «Уфы». Именно после удара Дриусси мяч угодил в Пауревича, от которого и отлетел в ворота. На этом результативные действия аргентинца закончились.
Эрнани – 3.0. Бразилец появился во втором тайме, провёл на поле не так много времени, но игры явно не испортил.
Маттиас Краневиттер – б/о, Антон Заболотный – б/о.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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Обе команды в четверг провели матчи в рамках Лиги Европы. «Зенит» одержал волевую победу над «Мольде», ответив на пропущенный мяч тремя. Игроки «Уфы» в тяжелейшем гостевом матче против «Рейнджерс» потратила немало сил на оборону, но так и не справились с поставленной задачей. Учитывая, что три дня назад «Зенит» и «Уфа» играли в Лиге Европы, тренеры обеих команд немного перетряхнули составы на очную встречу.
«Уфа»
Гиорги Шелия – 4.0. В Глазго основной голкипер «Уфы» Александр Беленов допустил грубую ошибку, ставшую причиной поражения. В итоге тренерский штаб предоставил Беленову возможность отдохнуть, а место в воротах занял Шелия. Дублёр Беленова провёл отличный матч. Именно он спас «Уфу» от крупного поражения, а ни в одном из пропущенных мячей его вины не было. Более того, Шелия спас свою команду в эпизоде со вторым голом, справившись с первым ударом Дзюбы. Но защитники «Уфы» не пришли на выручку своему вратарю.
Игорь Дивеев – 2.5. Для 18-летнего Дивеева матч против «Зенита» стал серьёзным испытанием. Центральный защитник много ошибался, но свои 5 выносов и 2 отбора сделал. Впрочем, учитывая, сколько моментов было у «Зенита», хвалить оборону хозяев не приходится.
Боян Йокич – 2.0. Герой матча с «Домжале» на этот раз подвёл команду. Мало того, что защита «Уфы» превратилась в проходной двор, так Йокич во втором тайме ещё и не справился с нервами, оставив свою команду в меньшинстве на ровном месте. Глупое удаление Йокича – повод для санкций со стороны клуба.
Джемал Табидзе – 2.5. Табидзе также провёл неудачный матч. «Зенит» легко проходил оборонительные порядки соперника, грузинскому центрдефу не удавалось читать игру, да и раз за разом его не у дел оставлял мощный Дзюба.
Павел Аликин – 2.5. Аликин, являясь самым опытным среди центральных защитников «Уфы», не смог зацементировать оборону. Во втором тайме капитан ещё и сфолил в непосредственной близости от своей штрафной, подарив сопернику шанс.
Дмитрий Живоглядов – 3.0. Живоглядов был одним из лучших в составе «Уфы» в первом тайме. Многие атаки уфимцы строили именно через правый фланг, где латераль закрыл всю бровку. Он был одним из самых часто подающих в составе своего клуба. После перерыва Живоглядов из игры начал выпадать.
Веролюб Салатич – 2.5. Салатич в этом матче ничем особенным не запомнился. Если пасовал, то довольно просто и без обострения. Записал на свой счёт пару отборов, но центр поля «Уфа», конечно, проиграла.
Иван Пауревич – 3.5. Пауревич – один из самых ярких игроков башкирского клуба в этом сезоне. Сегодня хорвату не повезло: гол в свои ворота стал следствием какого-то непонтного стечения обстоятельств. Особо ругать его за этот момент не приходится. В то же время именно от Пауревича исходила основная угроза в составе хозяев. Он был самым часто бьющим игроком башкирцев, отдал две обостряющие передачи, которые могли привести к голу.
[media=[media=https://youtu.be/lKq3YQe1Fr0]]
Ловро Бизяк – 2.0. Форвард «Домжале» после перехода в «Уфу» пока совсем не впечатляет. Всего 1 удар и 8 передач за 75 минут матча – крайне скромный показатель.
Дмитрий Сысуев – 3.5. Сысуев остаётся одним из лидеров сегодняшней «Уфы». В матче с «Зенитом» именно он регулярно обострял игру, пытался отдавать разрезающие передачи, но всего этого оказалось недостаточно.
Сильвестр Игбун – 3.0. Игбун – всё такой же настырный и боевитый форвард, но после ухода из команды Фаттаи складывается впечатление, что нигериец загрустил. Ему не откажешь в старании, но в очередной раз Игбун не смог себя проявить.
Денис Тумасян – 3.0. Опытный Тумасян явно сыграл намного лучше Дивеева. Во втором тайме «Уфа» уже выглядела гораздо надёжнее в обороне, хотя и не была образцом.
Иван Обляков – 3.5. Облякова в первом тайме явно не хватало. Всего за 45 минут игры он сумел создать несколько опасных моментов, нанёс 2 удара по воротам, регулярно вешал в штрафную.
Вячеслав Кротов – 3.0. Довольно удачно в игру вошёл и Кротов, хайлайтом которого стало появление в чужой штрафной и удар низом из под Нету. Свой момент Кротов создал, да ещё и изрядно попортил нервы защитникам соперника.
«Зенит»
Андрей Лунёв – 4.0. После неудачного начала матча «Уфе» удалось вернуться в игру и создать немало опасных моментов. У Лунёва было предостаточно работы в этом матче. Может, голкиперу «Зенита» и не довелось стать автором удивительных сейвов, но со своей работой он справился. К тому же, «Уфа» регулярно доставляла мяч в штрафную с помощью фланговых навесов, во время которых Лунёв был надёжен.
Игорь Смольников – 3.5. В своей игре «Зенит» активно задействовал фланги, использовав усталость «Уфы» после перелёта в Шотландию. В такой игре здорово себя проявил Смольников. Крайний защитник не так часто использовал навесы, а больше разыгрывал мяч с партнёрами. 50 передач при показатели точности 88% - хороший результат.
Бранислав Иванович – 3.5. В целом, защитники «Зенита» справились со своей работой. Иванович уверенно снимал верх, а ещё мог отличиться и на чужой половине поля. Серб упустил великолепный шанс забить, не реализовав фактический выход один на один.
Луиш Нету – 3.5. Португальский защитник допускал немало ошибок, позволил Кротову нанести опасный удар из пределов штрафной, но действовал очень полезно. Португалец сделал 5 перехватов, 8 раз выносил мяч из своей штрафной в опасных ситуациях.
Эльмир Набиуллин – 3.0. Набиуллин в отличие от Смольникова чаще прибегал к навесам. Одна из передач Набиуллина и вовсе была потенциально голевой.
Далер Кузяев – 3.5. Кузяев был традиционно активен, хотя и не слишком заметен. Неплохо проявил себя в ряде единоборств, здорово играл на перехватах, что помогло «Зениту» выиграть борьбу за центр поля.
Леандро Паредес – 4.0. Аргентинский полузащитник провёл отличный матч, раздавал передачи, как в лучшие времена в «Зените», неплохо исполнял стандарты. Получилось здорово: 60 пасов с точностью около 87%, 4 из которых были потенциально голевыми.
Александр Ерохин – 4.0. Качественный матч провёл и Ерохин. Он отправил отдыхать Йокича, не справившегося с нервами. Кроме того, Ерохин стал фактическим ассистентом Дзюбы в эпизоде со вторым голом.
Роберт Мак – 3.0. На этот раз Мак был менее заметен, чем обычно. Он так и не отдал ни одной качественной обостряющей передачи, ни разу не пробил по воротам, а на 64-й минуте отправился отдыхать.
Артём Дзюба – 4.5. Вновь в составе «Зенита» лучшим стал Артём Дзюба. Сказочный отрезок форварда после чемпионата мира продолжается. На этот раз он забил, а ещё в одном эпизоде мог оформить дубль, но от неминуемого гола «Уфу» спасла великолепная реакция Шелии.
Себастьян Дриусси – 3.0. Дриусси в этот раз практически ничем не запомнился. Да, был удар по воротам, обостряющая передача и участие во взятиии ворот «Уфы». Именно после удара Дриусси мяч угодил в Пауревича, от которого и отлетел в ворота. На этом результативные действия аргентинца закончились.
Эрнани – 3.0. Бразилец появился во втором тайме, провёл на поле не так много времени, но игры явно не испортил.
Маттиас Краневиттер – б/о, Антон Заболотный – б/о.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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