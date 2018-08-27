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Шунин: я стремлюсь играть за сборную России

Шунин: я стремлюсь играть за сборную России

Вратарь и капитан московского "Динамо" рассказал о том, что он ставит перед собой задачу попасть в сборную России по футболу:

- Я не знал, что главный тренер сборной присутствует на матче. Во время игры об этом не думаешь. Конечно, как и каждый амбициозный футболист, я стремлюсь играть за сборную России. Ставлю перед собой такую задачу. Но главное для меня – показывать качественную игру за "Динамо" в каждом матче. В каждом моменте я стараюсь выручить команду. Играя за такой клуб, ты не имеешь права опускаться ниже определенного уровня, поэтому я всегда чувствую ответственность, - цитируют футболиста "Известия".

Антон Шунин уже выступал за сборную России - в 2007-м он провел матч против Польши (2:2), в 2011-м - против сборной Греции (1:1).

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Теги: Шунин Черчесов сборная России Динамо
Сегодня, 09:07
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№3 Написал: Grimm (Сегодня, 10:17) #
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со слезами на ГЛАЗУ
Регистрация: 24.04.2007 [жалоба]
№2 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 09:24) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
По пляжному футболу....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Ville СПб (Сегодня, 09:13) #
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  •  (5)
online

за женскую


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
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