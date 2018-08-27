"Ахмат" подписал защитника "Хайдука" Нижича и эстонского хавбека Харина

Хорватский защитник Зоран Нижич и атакующий полузащитник с российским паспортом Евгений Харин - официально перешли в «Ахмат». Об этом на своей страничке в социальной сети Mylistory объявил президент клуба Магомед Даудов. pic.twitter.com/ToF4jn5Za5 — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) August 27, 2018

Грозненский клуб пополнился сразу двумя футболистами. Детали трансферов не разглашаются.Последним клубом 28-летнего Нижича был "Хайдук". 23-летний Харин выступал за эстонскую «Левадию». "Ахмат" уже сообщил, что у игрока есть российский паспорт.