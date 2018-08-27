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"Ахмат" подписал защитника "Хайдука" Нижича и эстонского хавбека Харина

Грозненский клуб пополнился сразу двумя футболистами. Детали трансферов не разглашаются.

Последним клубом 28-летнего Нижича был "Хайдук". 23-летний Харин выступал за эстонскую «Левадию». "Ахмат" уже сообщил, что у игрока есть российский паспорт.

Теги: Ахмат Хайдук Нижич Харин
Сегодня, 13:57
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№1 Написал: перепитуля СПб (Сегодня, 13:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Лучше бы наших Накуймеджановых все купили
Регистрация: 26.08.2018 [жалоба]
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