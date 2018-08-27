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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Роман Орещук: Вилков слился с матча "Зенит" - "Спартак"
Известный футбольный агент Роман Орещук опубликовал запись, в которой он раскритиковал работу Михаила Вилкова, обслуживающего матч "Енисей" - "Крылья Советов"
Вилков слился с игры Зенит-Спартак. За что он сейчас Ланина удалил? За то что ему по лицу со всей силы Обрадович заехал? Что это было ? ???— Орещук Роман (@papanin02) August 27, 2018
Матч шестого тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" пройдет 2 сентября в Санкт-Петербурге. Судейская бригада на игру пока не утверждена. В том случае, если Вилков получит за игру "Енисей" - "Крылья" удовлетворительную оценку, работать на центральном матче 6-го тура будет он.
"Енисей" - "Крылья Советов": Вилков удалил полузащитника гостей Ланина
Фото: ok.ru
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