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Роман Орещук: Вилков слился с матча "Зенит" - "Спартак"

Роман Орещук: Вилков слился с матча "Зенит" - "Спартак"

Известный футбольный агент Роман Орещук опубликовал запись, в которой он раскритиковал работу Михаила Вилкова, обслуживающего матч "Енисей" - "Крылья Советов"


Матч шестого тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" пройдет 2 сентября в Санкт-Петербурге. Судейская бригада на игру пока не утверждена. В том случае, если Вилков получит за игру "Енисей" - "Крылья" удовлетворительную оценку, работать на центральном матче 6-го тура будет он.

"Енисей" - "Крылья Советов": Вилков удалил полузащитника гостей Ланина

Фото: ok.ru
Теги: Зенит Спартак Енисей Крылья Советов Орещук Вилков
Сегодня, 19:13
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