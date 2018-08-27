Роман Орещук: Вилков слился с матча "Зенит" - "Спартак"

Вилков слился с игры Зенит-Спартак. За что он сейчас Ланина удалил? За то что ему по лицу со всей силы Обрадович заехал? Что это было ? ??? — Орещук Роман (@papanin02) August 27, 2018

Известный футбольный агент Роман Орещук опубликовал запись, в которой он раскритиковал работу Михаила Вилкова, обслуживающего матч "Енисей" - "Крылья Советов"Матч шестого тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" пройдет 2 сентября в Санкт-Петербурге. Судейская бригада на игру пока не утверждена. В том случае, если Вилков получит за игру "Енисей" - "Крылья" удовлетворительную оценку, работать на центральном матче 6-го тура будет он.Фото: ok.ru