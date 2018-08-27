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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Шикунов: у "Крыльев" будут еще одно-два приобретения
Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировал ситуацию с футболистами атакующего плана в самарском клубе. Подопечные Тихонова в пяти турах забили только один гол. По словам Шикунова, до закрытия трансферного окна клуб планирует сделать одно или два приобретения, но линию атаки усиливать не будет:
- У нас вышел на поле Канунников. Он получил повреждение в игре с ЦСКА, был вынужден пропустить какое-то время, но сейчас он уже вернулся в общую группу, - сказал Шикунов в эфире передачи "8-16". - Есть также Шейдаев, есть опытный Корниленко, есть Соболев. Думаю, будет все нормально. Проблема в атаке, конечно, есть, раз мы забили один мяч за пять игр, но ее можно решить.
- Трансферы у "Крыльев" еще будут?
- Да, мы работаем в двух направлениях. Мы получили сегодня трансферный лист Рохеля, завтра-послезавтра будем заявлять. Думаю одно-два приобретения еще вы увидите.
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- У нас вышел на поле Канунников. Он получил повреждение в игре с ЦСКА, был вынужден пропустить какое-то время, но сейчас он уже вернулся в общую группу, - сказал Шикунов в эфире передачи "8-16". - Есть также Шейдаев, есть опытный Корниленко, есть Соболев. Думаю, будет все нормально. Проблема в атаке, конечно, есть, раз мы забили один мяч за пять игр, но ее можно решить.
- Трансферы у "Крыльев" еще будут?
- Да, мы работаем в двух направлениях. Мы получили сегодня трансферный лист Рохеля, завтра-послезавтра будем заявлять. Думаю одно-два приобретения еще вы увидите.
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Дмитрий Аленичев: прошу не задавать ни одного вопроса по судейству
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