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Александр Шикунов: у "Крыльев" будут еще одно-два приобретения

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировал ситуацию с футболистами атакующего плана в самарском клубе. Подопечные Тихонова в пяти турах забили только один гол. По словам Шикунова, до закрытия трансферного окна клуб планирует сделать одно или два приобретения, но линию атаки усиливать не будет:

- У нас вышел на поле Канунников. Он получил повреждение в игре с ЦСКА, был вынужден пропустить какое-то время, но сейчас он уже вернулся в общую группу, - сказал Шикунов в эфире передачи "8-16". - Есть также Шейдаев, есть опытный Корниленко, есть Соболев. Думаю, будет все нормально. Проблема в атаке, конечно, есть, раз мы забили один мяч за пять игр, но ее можно решить.

- Трансферы у "Крыльев" еще будут?

- Да, мы работаем в двух направлениях. Мы получили сегодня трансферный лист Рохеля, завтра-послезавтра будем заявлять. Думаю одно-два приобретения еще вы увидите.

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Теги: Крылья Советов Енисей Тихонов
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