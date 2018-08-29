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Геркус предложил Глушакову и Радимову отложить билеты на Лигу чемпионов

Геркус предложил Глушакову и Радимову отложить билеты на Лигу чемпионов

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус вступил в шутливую беседу в социальных сетях между капитаном "Спартака" Денисом Глушаковым и бывшим игроком "Зенита" Владиславом Радимовым.

Геркус в своем Твиттере опубликовал скриншот собственного комментария из Инстаграма с обращением к Радимову и Глушакову: "Ребята, к чему все эти споры? Зачем ждать год, если на Лигу чемпионов можно всем вместе сходить уже в сентябре? Приглашаю вас в Черкизово. Билеты на места с хорошим видом с меня".


"Локомотив" в этом сезоне будет играть в Лиге Чемпионов благодаря чемпионству в прошлом.

Владислав Радимов – Глушакову: дядя Влад за базар отвечает, ждем в кабаке
Теги: Геркус Локомотив Радимов Зенит Спартак Глушаков
Сегодня, 13:21
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№6 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 14:49) #
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Болеет за:
«Химки»
Иди вагон-ресторан мой, советчик шпалочный
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№5 Написал: Николай Вакрапов (Сегодня, 14:44) #
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online

нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал---- https://utka.su/LjnFy
Регистрация: 29.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: fd65 (Сегодня, 14:37) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А ты то откуда вылезло, чучело......? Сиди в своем депо, в паровозики играй.... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№3 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 14:10) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
игнорят очкарика, не отвечают))


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№2 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:05) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Абсолютно дешевое "втыкание" в чужой дружеский диалог... к тому же, банальное.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: teacher (Сегодня, 13:48) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Вот пример беззлобного, дружеского троллинга!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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