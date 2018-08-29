Геркус предложил Глушакову и Радимову отложить билеты на Лигу чемпионов

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус вступил в шутливую беседу в социальных сетях между капитаном "Спартака" Денисом Глушаковым и бывшим игроком "Зенита" Владиславом Радимовым.Геркус в своем Твиттере опубликовал скриншот собственного комментария из Инстаграма с обращением к Радимову и Глушакову: "Ребята, к чему все эти споры? Зачем ждать год, если на Лигу чемпионов можно всем вместе сходить уже в сентябре? Приглашаю вас в Черкизово. Билеты на места с хорошим видом с меня"."Локомотив" в этом сезоне будет играть в Лиге Чемпионов благодаря чемпионству в прошлом.