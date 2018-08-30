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"Севилья" увеличила предложение по личному контракту Промеса. Игрок улетел на медосмотр

"Севилья" увеличила предложение по личному контракту форварда "Спартака" Квинси Промеса.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", вероятность трансфера игрока резко возросла.

Сегодня вечером 26-летний нападающий улетел в Испанию на медосмотр. Официальное оформление трансфера ожидается завтра.
Теги: Промес Севилья Спартак
Сегодня, 19:33
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(6)
№23 Написал: makcnmka (Сегодня, 20:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Газпром что ли добавил Севилье? Перед игрой)))
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№22 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 20:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мерзкий еврей рабинер уже задолбал утки одну за одной вываливать! Никуда Промес не уходит - заявил уже,что остаётся.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
№21 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
С парашютом выпрыгнет на границе


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№20 Написал: trent (Сегодня, 20:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Да уж...нервотрепка у поросят...Качели:останется или нет.Их понять можно:без Промеса их клуб будет барахтаться во второй восьмерке и уже вряд ли поучаствует в вожделенной борьбе за 5-6 места...

чё куришь?? laughing


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№19 Написал: Конь1969 Тамбовская обл (Сегодня, 20:22) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Кранты великим
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
№18 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 20:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Да уж...нервотрепка у поросят...Качели:останется или нет.Их понять можно:без Промеса их клуб будет барахтаться во второй восьмерке и уже вряд ли поучаствует в вожделенной борьбе за 5-6 места...

у вас борьба будет 8-9места а может10е
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№17 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:59) #
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online

SPV 77,
Что ты драть-то способен? Волосы на пустой башке?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№16 Написал: пончевед (Сегодня, 19:58) #
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Цитата: МАРТ
самый мудрый из ишаков?

жестко ты остальных его собратьев опустил,жестко.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№15 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Да уж...нервотрепка у поросят...Качели:останется или нет.Их понять можно:без Промеса их клуб будет барахтаться во второй восьмерке и уже вряд ли поучаствует в вожделенной борьбе за 5-6 места...

Кумыс...ну ты и взбзднул... smirk ...самый мудрый из ишаков? smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№14 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
санта барбара
Чем тогда является эпопея с уходом Аршавина?


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№13 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 19:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Да уж...нервотрепка у поросят...Качели:останется или нет.Их понять можно:без Промеса их клуб будет барахтаться во второй восьмерке и уже вряд ли поучаствует в вожделенной борьбе за 5-6 места...

Вас драть продолжим , не сомневайся
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№12 Написал: Гастэряну (Сегодня, 19:55) #
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online

федун обещал из своих доплачивать, только бы взяли.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№11 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 19:53) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Лётчик-улётчик!!!


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" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012 [жалоба]
№10 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 19:51) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
их клуб будет барахтаться во второй восьмерке

У тебя что, заело? Конюшня пока что там болтается.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№9 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:50) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
без Промеса их клуб будет барахтаться во второй восьмерке

запомни свои слова,осел.сделал скрин.в конце сезона не пропадай.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№8 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 19:48) #
  • -7
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
Да уж...нервотрепка у поросят...Качели:останется или нет.Их понять можно:без Промеса их клуб будет барахтаться во второй восьмерке и уже вряд ли поучаствует в вожделенной борьбе за 5-6 места...
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№7 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 19:48) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Обезьянка выцыганила))


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 19:47) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот теперь - всё.
Спасибо Антоха за такие 4 года.
Может ещё вернётся когда-нибудь...


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: Polmia (Сегодня, 19:43) #
  • 0
  •  (10)

Успехов и Удачи, Квинси:
голов побольше и травм поменьше!

Я болею за Спартак.
Регистрация: 22.09.2017 [жалоба]
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:43) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
санта барбара


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№3 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 19:42) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Еще денек туда - сюда полетает, а там и окно закроется..
Регистрация: 9.01.2009 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:41) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
опять улетел?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 19:36) #
  • -7
  •  (17)
online
Болеет за:
«Локомотив»
в Севильи много тростника?
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
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