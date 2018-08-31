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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Мигель Кардозу: переход в "Динамо" - важный шаг в моей карьере
Полузащитник Мигель Кардоза прокомментировал переход в "Динамо".
"Для меня большая честь оказаться в "Динамо", и я очень счастлив быть здесь. Переход в "Динамо" - важный шаг в моей карьере. Меня переполняет гордость от того, что такой большой и великий клуб, как "Динамо" Москва, заинтересовался мной. Могу с уверенностью сказать, что буду отдавать всего себя без остатка, буду сражаться на футбольном поле ради достижения результата. Перед собой привык ставить максимальные цели. Игроков моего амплуа обычно оценивают по забитым мячам и голевым передачам. Мне нравится и забивать, и отдавать. Что касается моей физической формы, в последнее время я много тренировался, чувствую себя прекрасно, и мне не терпится начать тренировки вместе с командой. Приложу максимум усилий, чтобы завоевать место в стартовом составе "Динамо", - цитирует Кардозу официальный сайт динамовцев.
"Для меня большая честь оказаться в "Динамо", и я очень счастлив быть здесь. Переход в "Динамо" - важный шаг в моей карьере. Меня переполняет гордость от того, что такой большой и великий клуб, как "Динамо" Москва, заинтересовался мной. Могу с уверенностью сказать, что буду отдавать всего себя без остатка, буду сражаться на футбольном поле ради достижения результата. Перед собой привык ставить максимальные цели. Игроков моего амплуа обычно оценивают по забитым мячам и голевым передачам. Мне нравится и забивать, и отдавать. Что касается моей физической формы, в последнее время я много тренировался, чувствую себя прекрасно, и мне не терпится начать тренировки вместе с командой. Приложу максимум усилий, чтобы завоевать место в стартовом составе "Динамо", - цитирует Кардозу официальный сайт динамовцев.
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