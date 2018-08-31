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Мигель Кардозу: переход в "Динамо" - важный шаг в моей карьере

Полузащитник Мигель Кардоза прокомментировал переход в "Динамо".

"Для меня большая честь оказаться в "Динамо", и я очень счастлив быть здесь. Переход в "Динамо" - важный шаг в моей карьере. Меня переполняет гордость от того, что такой большой и великий клуб, как "Динамо" Москва, заинтересовался мной. Могу с уверенностью сказать, что буду отдавать всего себя без остатка, буду сражаться на футбольном поле ради достижения результата. Перед собой привык ставить максимальные цели. Игроков моего амплуа обычно оценивают по забитым мячам и голевым передачам. Мне нравится и забивать, и отдавать. Что касается моей физической формы, в последнее время я много тренировался, чувствую себя прекрасно, и мне не терпится начать тренировки вместе с командой. Приложу максимум усилий, чтобы завоевать место в стартовом составе "Динамо", - цитирует Кардозу официальный сайт динамовцев.
Теги: Динамо
Сегодня, 17:11
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№3 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 18:23) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
так он реальный пацан или очередное фуфло от широкова ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№2 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 17:57) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
С ПЛ споется- 9 ЖК за сезон. Играй парень- таких португальцев Зина любит.


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И особо, с большим наслажденьем- я кладу на московский Спартак.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 17:25) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Удачи вам новобранец,когда то великого клуба Динамо ----будешь стараться и покажешь себя --попадешь в сытные клубы-такие как газпрём или бензинтащим --там масло три раза в день дают и-кормят от пуза(на ферме даже щи дают,для поддержания красного цвета) и денежки прям сыпятся тебе в карман-- ну а нет .так все равно не пропадешь- ты попал в РФПЛ - самую загадочную лигу мира- где деньги приличные получают даром ,а не зарабатывают -- будешь играть в пол ноги- дорога в ФНЛ - тоже довольно питательная шаражка ---короче успехов и здоровья ..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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