Абель Эрнандес: на нашем стадионе многие будут играть в оборонительный футбол. Так будет и с "Уралом"

В этот раз первый день осени не такой тусклый, ведь сегодня следующая игра #ЦСКА!



Трансферное окно пережили, ждём вас сегодня на нашем уютном стадионе ??



?? #ЦСКАурал

? #РПЛ

? 16:30 мск

? #ВЭБарена

? Матч Премьер

? https://t.co/J8HofQBvgP pic.twitter.com/EwNvDw9bSJ