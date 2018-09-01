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Абель Эрнандес: на нашем стадионе многие будут играть в оборонительный футбол. Так будет и с "Уралом"

Уругвайский нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес поделился ожиданиями от игры "армейцев" против "Урала":

- Прекрасно понимаю, что на нашем стадионе многие будут играть в оборонительный футбол, и нам нужно уметь разбивать их защиту, давить, находить пути к воротам, - приводит слова Эрнандеса официальный твиттер ЦСКА. - Скорее всего, так будет и сегодня.
Теги: ЦСКА Урал Эрнандес
Сегодня, 11:20
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2
(0)
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:34) #
  • -2
  •  (2)
online

А ЦСКА играет в атакующий футбол ?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:23) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
блин, жаль что я работаю(
удачи, мужики)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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