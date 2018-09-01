Рыжиков дебютирует за "Крылья" в игре против "Анжи"

Стал известен стартовый состав "Крыльев Советов" на игру шестого тура российской премьер-лиги против "Анжи". В составе хозяев встречи дебютирует российский голкипер Рыжиков.В предыдущих пяти играх ворота команды защищал Евгений Конюхов.Рыжиков - Денисов, Бурлак (к), Чичерин, Самарджич - Ткачук, Башикров, Чочиев, Антон - Каннуников, Соболев.Дюпин, Белоруков, Новосельцев, Чансельор Седеньо, Кулик, Гиголаев, Савичев, Белла Ондуа, Чайковский, Мохаммад, Понсе Нуньес.