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Рыжиков дебютирует за "Крылья" в игре против "Анжи"

Стал известен стартовый состав "Крыльев Советов" на игру шестого тура российской премьер-лиги против "Анжи". В составе хозяев встречи дебютирует российский голкипер Рыжиков.

В предыдущих пяти играх ворота команды защищал Евгений Конюхов.

"Крылья Советов: Рыжиков - Денисов, Бурлак (к), Чичерин, Самарджич - Ткачук, Башикров, Чочиев, Антон - Каннуников, Соболев.

"Анжи": Дюпин, Белоруков, Новосельцев, Чансельор Седеньо, Кулик, Гиголаев, Савичев, Белла Ондуа, Чайковский, Мохаммад, Понсе Нуньес.
Теги: Крылья Советов Рыжиков Конюхов
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