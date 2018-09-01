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Максим Канунников: мы не топ-команда, у "Анжи" не было мыслей сидеть в обороне всю игру

Нападающий "Крыльев Советов" Максим Канунников подвел итоги матча 6-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:0).

- Как состояние? Полностью готовы после травмы?

- Тяжеловато было, особенно во втором тайме из-за усталости. Попросил замену за 5 минут до конца, но все-таки доиграл. Сейчас будет время, чтобы набрать кондиции.

- Насколько различные функции были у тебя? В первом тайме ты играл нападающего, после выхода Корниленко на фланг отошел. Как изменилась установка?

- Первый тайм играл оттянутого нападающего, в конце опустился чуть правее. Играл и слева, и справа. Нормально все было. Физическое состояние нужно добавить. Нужно и в обороне помогать, и в атаку бежать.

- Какую сейчас позицию можете назвать родной?

- Главное в атаке, и чтобы мои действия были полезными для команды. Тренер выбирает в зависимости от тактики и соперника. Сегодня игра была очень тяжелая. Мы не топ-команда, и у соперника не было мыслей провести игру в обороне. Они играли так, как позволяли мы. Во втором тайме сил было меньше. Имели достаточно подходов, не хватает немного в завершающей стадии. Над этим нужно поработать. Где-то нужно отыграться через пас, где-то посмотреть свободную зону. Нужно работать.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Канунников Крылья Советов Анжи
Сегодня, 16:44
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