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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Максим Канунников: мы не топ-команда, у "Анжи" не было мыслей сидеть в обороне всю игру
Нападающий "Крыльев Советов" Максим Канунников подвел итоги матча 6-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:0).
- Как состояние? Полностью готовы после травмы?
- Тяжеловато было, особенно во втором тайме из-за усталости. Попросил замену за 5 минут до конца, но все-таки доиграл. Сейчас будет время, чтобы набрать кондиции.
- Насколько различные функции были у тебя? В первом тайме ты играл нападающего, после выхода Корниленко на фланг отошел. Как изменилась установка?
- Первый тайм играл оттянутого нападающего, в конце опустился чуть правее. Играл и слева, и справа. Нормально все было. Физическое состояние нужно добавить. Нужно и в обороне помогать, и в атаку бежать.
- Какую сейчас позицию можете назвать родной?
- Главное в атаке, и чтобы мои действия были полезными для команды. Тренер выбирает в зависимости от тактики и соперника. Сегодня игра была очень тяжелая. Мы не топ-команда, и у соперника не было мыслей провести игру в обороне. Они играли так, как позволяли мы. Во втором тайме сил было меньше. Имели достаточно подходов, не хватает немного в завершающей стадии. Над этим нужно поработать. Где-то нужно отыграться через пас, где-то посмотреть свободную зону. Нужно работать.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
- Как состояние? Полностью готовы после травмы?
- Тяжеловато было, особенно во втором тайме из-за усталости. Попросил замену за 5 минут до конца, но все-таки доиграл. Сейчас будет время, чтобы набрать кондиции.
- Насколько различные функции были у тебя? В первом тайме ты играл нападающего, после выхода Корниленко на фланг отошел. Как изменилась установка?
- Первый тайм играл оттянутого нападающего, в конце опустился чуть правее. Играл и слева, и справа. Нормально все было. Физическое состояние нужно добавить. Нужно и в обороне помогать, и в атаку бежать.
- Какую сейчас позицию можете назвать родной?
- Главное в атаке, и чтобы мои действия были полезными для команды. Тренер выбирает в зависимости от тактики и соперника. Сегодня игра была очень тяжелая. Мы не топ-команда, и у соперника не было мыслей провести игру в обороне. Они играли так, как позволяли мы. Во втором тайме сил было меньше. Имели достаточно подходов, не хватает немного в завершающей стадии. Над этим нужно поработать. Где-то нужно отыграться через пас, где-то посмотреть свободную зону. Нужно работать.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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