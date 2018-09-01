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ЦСКА благодаря хет-трику Чалова разгромил "Урал"

В матче 6-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле одержал убедительную победу над "Уралом".

Чемпионат России

6 тур

ЦСКА – "Урал" 4:0

Гол: Чалов, 15, 33, 85, Бистрович, 90

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон (Чернов, 27), Бекао, Набабкин, Ефремов, Ахметов (Обляков, 62), Бистрович, Влашич, Чалов, Эрнандес (Бийол, 80).

"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков (Динга, 45), Балажиц, Димитров, Жигулёв (Егорычев, 77), Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Панюков (Ильин, 60).

Предупреждения: Брызгалов, 5, Чернов, 30, Панюков, 36
Теги: ЦСКА Урал
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№46 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 19:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Всех наших с победой!
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№45 Написал: Konstantin Overlord (Сегодня, 19:21) #
  • +2
  •  (2)

Не смог выразить мысаль но Чалов 135% основа Сборной России пока конечно качели и т.д. но всё сделает как надо.Если на то пошло он игрок не уровня РФПл
Регистрация: 25.08.2018 [жалоба]
№44 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 19:20) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: anonymous
что удивитеьно от мяса мало троллинга

Большинство их неадекватов в чулане, а там интернета нет.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№43 Написал: Konstantin Overlord (Сегодня, 19:18) #
  • -2
  •  (2)

Никогда не врал и Чалов лучше Месси,и месси 5 кубков не взял бы 5 золотых,но есть одно но наш менталитет.Бердыев но до конца осознал как Гусс Иванович,а Гончаренко все испортит из за своего Эго .Твою мать когда начнуть осознавать лажу
Регистрация: 25.08.2018 [жалоба]
№42 Написал: anonymous (Сегодня, 19:15) #
  • +3
  •  (3)

что удивитеьно от мяса мало троллинга, удивлен, по матчу от ЦСКА никто не ждёт чудес, команда строится заново
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№41 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 19:03) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: hel
Цитата: сынок
Парфенов входит в совет директоров одного из банков и через Тосно отмывались деньги...вместе с владельцем...когда все накрылось медным тазом сразу не стало Тосно))))

Интересная инфа. Если правда, то нет слов.......

правда мне понты не нужны.
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№40 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 19:03) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Чалова пора к сборной подтягивать. Почти все удары в створ у чувака идут.


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№39 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 18:59) #
  • +4
  •  (4)

Цитата: oukb8071988
странный матч

Пиши в спортлото заяву на Чалова.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№38 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:59) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: сынок
Парфенов входит в совет директоров одного из банков и через Тосно отмывались деньги...вместе с владельцем...когда все накрылось медным тазом сразу не стало Тосно))))

Интересная инфа. Если правда, то нет слов.......


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№37 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 18:55) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: oukb8071988
странный матч

Ничего странного, ГВК.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№36 Написал: Бриг (Сегодня, 18:53) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Гончаренко, таки мастер.Игра понравилась.ЦСКА с победой.Первый гол Чалова несколько курьёзный получился, но потом пошло..Урал,оборона, просто нет слов...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№35 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 18:52) #
  • -13
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
странный матч
Регистрация: 24.11.2008 [жалоба]
№34 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 18:52) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
[quote=hel][quote=МАРТ]Парфёнов с Тосно очень даже был хорош..Это ЦСКА мощно играет[/quote]

Парфенов входит в совет директоров одного из банков и через Тосно отмывались деньги...вместе с владельцем...когда все накрылось медным тазом сразу не стало Тосно))))
теперь он в урале…
но это так для информации...

а вот что Гончаренко нормальный тренер...я знаю уже давно еще по РБ ...и он команду сделает...ни впервой
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№33 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 18:50) #
  • +6
  •  (6)

Всех армейцев с победой!
Голы просто красавцы!
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№32 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 18:47) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы, красиво...


--------------------
я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
№31 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:43) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: МАРТ
Парфёнов с Тосно очень даже был хорош..Это ЦСКА мощно играет

В точку!


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№30 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:41) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA_Best
красавцы парни но омрачила травма бистровича что за напасть


Напасть была у нас в прошлом сезоне.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№29 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 18:41) #
  • +4
  •  (16)
online
Болеет за:
ЦСКА
Всех красно-синих с победой!!!
Завистливым поросятам ОУКС по всей харе!Противно было читать их помои на онлайн-ветке!Какие же чмошники в стане заклятых бывают...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№28 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:41) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр из Тюмени
Парфенов это тренер ФНЛ и Урал туда же отправит, дома проиграть Анжи ...................

зря...Парфёнов с Тосно очень даже был хорош..Это ЦСКА мощно играет
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№27 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:40) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Макс. Р.
Эх не тот Фёдор был в сборной на ЧМ. Кусок говна с наколками занимал там чужое место.


Нее,ваш на фоне уральцев такой,скоро проверите его в матчах с топами,не торопитесь сы выводами.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№26 Написал: xxd (Сегодня, 18:40) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Теперь из Чалова будут нового Головина делать..Монако держись..)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№25 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:39) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Объективно говоря, без всякого ехидства, но Урал - это самый -самый "клиент" для ЦСКА, играя в любом составе, на удивление легко и уверенно побеждают москвичи, по сегодняшнему матчу , в крупном счете больше всего вины "уголька" Урала, пенальти не забитый, и пас на 4 гол. Короче ЦСКА с уверенной победой, а Парфенову скорей всего будет последнее предупреждение.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№24 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 18:38) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Парфенов это тренер ФНЛ и Урал туда же отправит, дома проиграть Анжи ...................
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№23 Написал: Макс. Р. Раздолье (Сегодня, 18:38) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Эх не тот Фёдор был в сборной на ЧМ. Кусок говна с наколками занимал там чужое место.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
№22 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:37) #
  • +4
  •  (6)
online

ЦСКА с разгромной победой!
Урал сломался под натиском.
Чалов подбирается к сборной!
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№21 Написал: Я ухожу. (Сегодня, 18:37) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
ЦВБП!
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
№20 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:37) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
а кто то сомневался в ЦСКА...Молодец Гончаренко...КОУЧ
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№19 Написал: =казылык= (Сегодня, 18:33) #
  • -20
  •  (28)

два повреждения Бистровича и Магнуссона, это цена за поддавки.Смотреть противно матчи между Уралом и Цска,Урал не одной победы не одержал в рамках РПЛ,все игры как под копирку,сами выкатывают под голы,никто не обозначает даже хоть какой то борьбы,такое говно как урал, должно быть законсервировано в ФНЛ.
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№18 Написал: CSKA_Best (Сегодня, 18:33) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
красавцы парни но омрачила травма бистровича что за напасть
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
№17 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 18:32) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Всех армейцев с победой! Наши МОЛОДЦЫ!!!
Капитана с очередным матчем на ноль!!! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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