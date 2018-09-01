Магомед-Шапи Сулейманов: хотел покатить, но никого не оказалось рядом. Потому решил пробить (видео)

Герой победного матча с «Локомотивом», футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, во втором матче подряд забивший важный гол в концовке, поделился своими впечатлениями от игры, передаёт– Куэва внешней стороной стопы дал мне во фланг. Я убирал под левую, хотел покатить, но рядом никого не оказалось. Решил пробить низом. Не специально бил в «домик» Гильерме, но получилось неплохо.– «Локомотив» – чемпион страны, они приезжали за победой. С такими командами интереснее играть и, можно сказать, легче. И они играют в атакующий футбол, и мы. Появляются свободные зоны. Игра была равная.– Я не знаю, я хочу сказать спасибо руководству и главному тренеру за доверие, они выпускают меня, а я стараюсь показывать максимум.– В ФНЛ тоже очень хороший уровень, там бывают очень сложные матчи с лидерами. Там я, можно сказать, окреп и понимаю, чего ждать в премьер-лиге.– Я не могу комментировать, тренерам виднее.– Да ничего, обычно кушаю (смеётся).