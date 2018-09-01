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Магомед-Шапи Сулейманов: хотел покатить, но никого не оказалось рядом. Потому решил пробить (видео)

Герой победного матча с «Локомотивом», футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, во втором матче подряд забивший важный гол в концовке, поделился своими впечатлениями от игры, передаёт Rusfootball.info.



– Как ты решился на такой удар в концовке?

– Куэва внешней стороной стопы дал мне во фланг. Я убирал под левую, хотел покатить, но рядом никого не оказалось. Решил пробить низом. Не специально бил в «домик» Гильерме, но получилось неплохо.

– Как смотрелся матч со скамейки запасных?

– «Локомотив» – чемпион страны, они приезжали за победой. С такими командами интереснее играть и, можно сказать, легче. И они играют в атакующий футбол, и мы. Появляются свободные зоны. Игра была равная.

– Ты во втором матче подряд «выстрелил», в чём причина?

– Я не знаю, я хочу сказать спасибо руководству и главному тренеру за доверие, они выпускают меня, а я стараюсь показывать максимум.

– Ты начал сезон в ФНЛ, теперь играешь в премьер-лиге. Насколько тяжело перестраиваться на игры в новом турнире?

– В ФНЛ тоже очень хороший уровень, там бывают очень сложные матчи с лидерами. Там я, можно сказать, окреп и понимаю, чего ждать в премьер-лиге.

– Олег Фоменко говорит, что молодые футболисты «Краснодара-2» ещё не готовы играть полный матч в премьер-лиге. Ты готов?

– Я не могу комментировать, тренерам виднее.

– Что ты ешь вообще?

– Да ничего, обычно кушаю (смеётся).
Теги: Сулейманов Краснодар Локомотив Rвидео
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