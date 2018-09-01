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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Как обезоружить «Спартак». Тактическое превью на битву столиц
Семак подводит команду к матчу в сложнейшем графике, а травм становится только больше. Времени отрабатывать позиционное нападение у команды нет вообще. Единственный реальный вариант – играть от соперника и обезоружить его, считает аналитик Rusfootball.info.
Первое и самое главное
На каждом углу говорят о стандартах «Спартака», более чем справедливо. Все голы подопечные Карреры в лиге забили со стандартов, также гости лучшие в лиге по количеству ударов после стандартов с большим отрывом. Все говорят о шикарных и вариативных наработках «Спартака», но это даже не главное.
Главное то, как «Спартак» выводит своих игроков на ударные позиции без давления через блоки корпусом защищающихся соперников. Игроки заранее расставляются под такие блоки и перекрывают вектор траектории движения на ударные зоны. Для «Зенита» это вдвойне опасно, так как на всех навесных стандартах «Зенит» обороняется по зонам, сопернику проще расставиться для блоков заранее, зная общую концепцию расстановки: как правило, сразу 6 игроков «Зенита» занимают стартовые позиции в две линии по три игрока в районе вратарской линии.
Что делать Семаку?
Если не менять концепцию, то как минимум надо менять дистанции между игроками. Этой шестерке необходимо расставиться шире и на большей площади, чтобы осложнить возможные блоки и иметь пространство для манёвров. В идеале же надо менять концепцию зонной обороны в пользу следующей - больше игроков персонально 1 в 1 (обязательно разобрать Мельгарехо, Жиго и Зе Луиша) и меньше привязки к зонам.
Второе - уязвимые зоны
«Спартак» раскатывает позиционные атаки точно не лучше «Зенита», то есть не менее ужасно, но это может стать неактуальным с проблемами «Зенита» в опорной зоне. Семак уже пробовал все возможные варианты игроков в пару к Паредесу (Эрнани, Краневиттер, Кузяев) – получилось очень слабо. В любой конфигурации опорная зона плавала даже в позиционной обороне, не говоря про быстрые атаки. Выходить на дерби столиц с такой парой опорных полузащитников - авантюра.
Изменить схему и добавить игрока в центр поля Семак, скорее всего, не решится. Во-первых, нет нужного материала. Мы уже видели ранее, что в 4-3-3 количество не перешло в качество для опорной зоны. Во-вторых, общая модель схемы у Семака не отработана, при этой схеме проглядывается призрак Манчини - пустая зона между опорной зоной и группой атаки, как следствие - вся атакующая тройка отрезана от остальной команды, а зоны подбора перед ними в основном пустые.
Так что может сделать Семак?
Удивить всех и перейти на 3 центральных защитника. Вот аргументы:
1. В тройке центральных крайние центральные защитники активно выдергиваются из линии, встречая соперников, в том числе в опорной зоне. Рисков меньше - за спиной ещё 2 партнера. Это частично, но значимо позволит тушить пожары при атаках через центр в финальной трети.
2. Трио Нету-Иванович-Мевля идеально вписывается в тройку центральных. Мевля провёл лучшие отрезки в карьере именно этой схеме, он лучше всего подходит на роль центрального страхующего. В этом все могли убедиться весной при Манчини. Именно Мевля играл центрального страхующего, вопросов к нему не было.
Он не маневренный из-за роста и в целом антропологии, но точно не медленный. И весной, и летом Мевля выдавал одни из лучших цифр по фитнес-статистике в части максимальных скоростей, а в прошлом сезоне даже ставил командные рекорды. На роль центрального это то, что нужно, а недостаток маневренности при резких сменах направлений будет замаскирован в тройке защитников.
3. Это поможет распределить диспетчерские функции между другими игроками. Паредеса явно будут закрывать персонально и снова будут проблемы с началом атак и продвижением мяча в этих фазах (и не только).
У Ивановича и Нету отличный первый пас: если серб специализируется в основном на диагоналях и забросах, то Нету отдаёт больше длинных и средних передач низом. Португалец дополнит арсенал инструментов по продвижению мяча. В матче против «Уфы» именно Нету стал тем элементом, на которого лёг объём диспетчерских функций отсутствующего Нобоа.
Всё трио Иванович-Нету-Паредес стало лучшим с отрывом по отрезанию соперников передачами в том матче. Расположение в тройке центральных защитников серьезно осложнит прессинг «Спартаку», а в центре всегда будет страхующий Мевля на случай обрезов (не забываем, что Нету - это всего лишь Нету, со всеми сопутствующими).
4. В схему хорошо впишется гибридная роль Ерохина (игра на фланге, острие и страховка центра поля) - в позиционной обороне он может опускаться в центр полузащиты для уплотнения зоны. Его экстремальный объём работы в каждом матче (всегда в тройке лучших своей команды по фитнес-статистике) позволяет предполагать, что он осилит такую сложную установку.
Тезисно о других возможных тактических аспектах матча:
- Каррера акцентировал внимание на том, что ему надоело проигрывать в Петербурге. Стоит ожидать, что он не приедет с шашками наголо и будет не против отдать мяч - вылетать в контратаки, маскировать свои позиционные проблемы. Сергей Богданович тоже очень осторожный и сдержанный тренер. Будет забавно наблюдать, кто все-таки примет роль ведущего и будет играть первым номером. Возможно, это будет ключевое стратегическое действо по влиянию на итоговый результат.
- «Спартак» силён на стандартах у чужих ворот, но не у своих. Вполне вероятно, что мы увидим крупный счёт с голами исключительно со стандартов от обеих команд.
Вопросов слишком много, матч обещает быть интересным со всех точек зрения, ответов после матча тоже будет достаточно. Будет ли Дзюба традиционно праздновать, если забьет (голы в ворота бывшей команды из Москвы Артём не празднует)? Кто в этот раз из игроков пойдёт в рукопашную?.. Ну кроме Адриано, по нему сомнений нет. Чей матчменеджмент будет лучше? Список количества вопросов можно растянуть до трехзначных значений. Это точно будет не скучно!
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Первое и самое главное
На каждом углу говорят о стандартах «Спартака», более чем справедливо. Все голы подопечные Карреры в лиге забили со стандартов, также гости лучшие в лиге по количеству ударов после стандартов с большим отрывом. Все говорят о шикарных и вариативных наработках «Спартака», но это даже не главное.
Главное то, как «Спартак» выводит своих игроков на ударные позиции без давления через блоки корпусом защищающихся соперников. Игроки заранее расставляются под такие блоки и перекрывают вектор траектории движения на ударные зоны. Для «Зенита» это вдвойне опасно, так как на всех навесных стандартах «Зенит» обороняется по зонам, сопернику проще расставиться для блоков заранее, зная общую концепцию расстановки: как правило, сразу 6 игроков «Зенита» занимают стартовые позиции в две линии по три игрока в районе вратарской линии.
Что делать Семаку?
Если не менять концепцию, то как минимум надо менять дистанции между игроками. Этой шестерке необходимо расставиться шире и на большей площади, чтобы осложнить возможные блоки и иметь пространство для манёвров. В идеале же надо менять концепцию зонной обороны в пользу следующей - больше игроков персонально 1 в 1 (обязательно разобрать Мельгарехо, Жиго и Зе Луиша) и меньше привязки к зонам.
Второе - уязвимые зоны
«Спартак» раскатывает позиционные атаки точно не лучше «Зенита», то есть не менее ужасно, но это может стать неактуальным с проблемами «Зенита» в опорной зоне. Семак уже пробовал все возможные варианты игроков в пару к Паредесу (Эрнани, Краневиттер, Кузяев) – получилось очень слабо. В любой конфигурации опорная зона плавала даже в позиционной обороне, не говоря про быстрые атаки. Выходить на дерби столиц с такой парой опорных полузащитников - авантюра.
Изменить схему и добавить игрока в центр поля Семак, скорее всего, не решится. Во-первых, нет нужного материала. Мы уже видели ранее, что в 4-3-3 количество не перешло в качество для опорной зоны. Во-вторых, общая модель схемы у Семака не отработана, при этой схеме проглядывается призрак Манчини - пустая зона между опорной зоной и группой атаки, как следствие - вся атакующая тройка отрезана от остальной команды, а зоны подбора перед ними в основном пустые.
Так что может сделать Семак?
Удивить всех и перейти на 3 центральных защитника. Вот аргументы:
1. В тройке центральных крайние центральные защитники активно выдергиваются из линии, встречая соперников, в том числе в опорной зоне. Рисков меньше - за спиной ещё 2 партнера. Это частично, но значимо позволит тушить пожары при атаках через центр в финальной трети.
2. Трио Нету-Иванович-Мевля идеально вписывается в тройку центральных. Мевля провёл лучшие отрезки в карьере именно этой схеме, он лучше всего подходит на роль центрального страхующего. В этом все могли убедиться весной при Манчини. Именно Мевля играл центрального страхующего, вопросов к нему не было.
Он не маневренный из-за роста и в целом антропологии, но точно не медленный. И весной, и летом Мевля выдавал одни из лучших цифр по фитнес-статистике в части максимальных скоростей, а в прошлом сезоне даже ставил командные рекорды. На роль центрального это то, что нужно, а недостаток маневренности при резких сменах направлений будет замаскирован в тройке защитников.
3. Это поможет распределить диспетчерские функции между другими игроками. Паредеса явно будут закрывать персонально и снова будут проблемы с началом атак и продвижением мяча в этих фазах (и не только).
У Ивановича и Нету отличный первый пас: если серб специализируется в основном на диагоналях и забросах, то Нету отдаёт больше длинных и средних передач низом. Португалец дополнит арсенал инструментов по продвижению мяча. В матче против «Уфы» именно Нету стал тем элементом, на которого лёг объём диспетчерских функций отсутствующего Нобоа.
Всё трио Иванович-Нету-Паредес стало лучшим с отрывом по отрезанию соперников передачами в том матче. Расположение в тройке центральных защитников серьезно осложнит прессинг «Спартаку», а в центре всегда будет страхующий Мевля на случай обрезов (не забываем, что Нету - это всего лишь Нету, со всеми сопутствующими).
4. В схему хорошо впишется гибридная роль Ерохина (игра на фланге, острие и страховка центра поля) - в позиционной обороне он может опускаться в центр полузащиты для уплотнения зоны. Его экстремальный объём работы в каждом матче (всегда в тройке лучших своей команды по фитнес-статистике) позволяет предполагать, что он осилит такую сложную установку.
Тезисно о других возможных тактических аспектах матча:
- Каррера акцентировал внимание на том, что ему надоело проигрывать в Петербурге. Стоит ожидать, что он не приедет с шашками наголо и будет не против отдать мяч - вылетать в контратаки, маскировать свои позиционные проблемы. Сергей Богданович тоже очень осторожный и сдержанный тренер. Будет забавно наблюдать, кто все-таки примет роль ведущего и будет играть первым номером. Возможно, это будет ключевое стратегическое действо по влиянию на итоговый результат.
- «Спартак» силён на стандартах у чужих ворот, но не у своих. Вполне вероятно, что мы увидим крупный счёт с голами исключительно со стандартов от обеих команд.
Вопросов слишком много, матч обещает быть интересным со всех точек зрения, ответов после матча тоже будет достаточно. Будет ли Дзюба традиционно праздновать, если забьет (голы в ворота бывшей команды из Москвы Артём не празднует)? Кто в этот раз из игроков пойдёт в рукопашную?.. Ну кроме Адриано, по нему сомнений нет. Чей матчменеджмент будет лучше? Список количества вопросов можно растянуть до трехзначных значений. Это точно будет не скучно!
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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