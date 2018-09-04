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Дмитрий Полоз ответил Геннадию Орлову: пусть сам выходит на поле и играет

Нападающий "Рубина" Дмитрий Полоз не согласился с критикой комментатора Геннадия Орлова, который после матча "Зенит" - "Спартак" произнес следующие слова: "Вы знаете, мы все время жаловались, что нет стадионов, полей. Теперь они у нас есть. Но нужно, чтобы еще были и футболисты. Надо стараться играть в одно касание. А тот брак, который мы увидели… Два-три касания. Игроки какие-то неуверенные в себе. Странно. Ведь поверил же в себя Дзюба – вот у него и получилось. Играйте в одно касание!".

- А как относитесь к подсказкам мэтров комментаторского цеха, которые советуют нашим футболистам играть не в три-четыре, а в одно-два касания?

- Я не слышал этого, но если он так считает... Пусть сам выходит и играет! Грубо говоря. Со стороны каждый видит по-своему, а в действительности все совсем все по-другому. Думаю, из вас мало кто играл на футбольном поле. Если бы вышли, поняли, что ситуации бывают разными.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Полоз Орлов Сборная России
Сегодня, 14:03
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№11 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 14:58) #
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online
Болеет за:
«Волга НН»
Ни одной команды не знаю чтобы играла в одно-два касания. Орлов сам то понял че за херню сморозил. В одно касание отдать голевой пас ,и играть так постоянно весть матч это разные вещи.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№10 Написал: Konstantin Overlord (Сегодня, 14:50) #
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Так то Мостовой говорил о 2 касаниях он явно не умеет играть))не то что САМ Дима играл..когда то Федя на остальных плевал в ответ прилетело
Регистрация: 25.08.2018 [жалоба]
№9 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 14:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
правильно все сказал Геннадий - ни мысли, ни скорости. Поэтому и в европе все кому не лень дрючат наши команды.
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№8 Написал: Konstantin Overlord (Сегодня, 14:47) #
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Геннадий Орлов всё по делу.Правильно не сможет понять дедушку,он на поле то не понимал что от него требуют по-этому его вернули к Бердыеву.Манчини тогда задачи давал.тот в ответ его не понимаю))Что в нем Зенитовцы увидели не ясно..статистика печальна,много классных игроков в не поля,а он постоянно в основе..явно по блату
Регистрация: 25.08.2018 [жалоба]
№7 Написал: sergey3709 (Сегодня, 14:37) #
  • +3
  •  (3)

Играть весь матч в одно касание это утопия
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:35) #
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ГСО , на куй, этот последний позор уж невозможно терпеть. Харьковчанин никогда не станет жителем города на Неве.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 14:33) #
  • +1
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Молодца. Гена заипал уже
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: Fint Москва (Сегодня, 14:32) #
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Болеет за:
«Реал»
Орлов как раз и сказал то, что детские тренера должны были вбить к головы таким бестолочам, как Полоз, которым для укрощения мяча приходится скакать вокруг него несколько секунд, вместо одного движения. Бескова на него нет, он бы вмиг его научил правильно играть, мяч должен всё время бегать между игроками, тогда соперник и не может приноровиться и выстроить правильно свою оборону.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:18) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
robinzen,
Прочитав это, глянув в свой контракт Маркизио заржал в голос
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№2 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:13) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Недопустимые высказывания для футболистов! Неважно кто их критикует. Слишком зажрались, слишком много им всего позволено. А всё из-за зарплат... На всех плюют. Вон, спортсмены любого другого вида спорта себе такого не позволяют. Биатлонисты не говорят: пусть выходят и сами бегают и стреляют, пловцы не говорят - пусть сами плавают, и т.д. и т.п. по списку. Слишком высокие зарплаты, слишком завышена самооценка...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: Skald (Сегодня, 14:06) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Гена как раз играл)
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
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