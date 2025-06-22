«Было понятно, что Пьянич, скорее всего, покинет ЦСКА, ведь Николич ушёл из команды, а он его приглашал. Армейцы с уходом Миралема ничего не потеряют. Самое главное, что он передал опыт Кисляку», - цитирует Мостового «Чемпионат».
Контракт боснийского футболиста с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года.
В минувшем сезоне 35-летний полузащитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах за московский клуб, отдав три результативные передачи.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 2 млн евро.
По итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России.
Мостовой - о Пьяниче: ЦСКА с его уходом ничего не потеряет
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе из ЦСКА полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА