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Мостовой - о Пьяниче: ЦСКА с его уходом ничего не потеряет

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе из ЦСКА полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА
«Было понятно, что Пьянич, скорее всего, покинет ЦСКА, ведь Николич ушёл из команды, а он его приглашал. Армейцы с уходом Миралема ничего не потеряют. Самое главное, что он передал опыт Кисляку», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Контракт боснийского футболиста с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года.

В минувшем сезоне 35-летний полузащитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах за московский клуб, отдав три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 2 млн евро.

По итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России.

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