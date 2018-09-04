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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дмитрий Полоз: Дзюба на 100 процентов достоин быть капитаном сборной
Нападающий "Рубина" Дмитрий Полоз выразил сожаление по поводу своего непопадания в сборную на чемпионат мира, но признался, что с радостью вернулся в нее сейчас.
- Я соскучился по сборной, - сказал нападающий "Рубина". – К сожалению, не играл за нее на чемпионате мира, но душой и сердцем был с командой. Переживал, как и любой россиянин! Лига наций – важный турнир для нас. Станислав Саламович сказал, что нужно побеждать в каждом матче, будем к этому стремиться. Атмосфера в команде хорошая.
- Артем Дзюба стал капитаном. Что думаете по этому поводу?
- Это решение тренера, но Артем – один из самых опытных футболистов сборной, он достоин. На 100 процентов.
"Спорт-Экспресс"
- Я соскучился по сборной, - сказал нападающий "Рубина". – К сожалению, не играл за нее на чемпионате мира, но душой и сердцем был с командой. Переживал, как и любой россиянин! Лига наций – важный турнир для нас. Станислав Саламович сказал, что нужно побеждать в каждом матче, будем к этому стремиться. Атмосфера в команде хорошая.
- Артем Дзюба стал капитаном. Что думаете по этому поводу?
- Это решение тренера, но Артем – один из самых опытных футболистов сборной, он достоин. На 100 процентов.
"Спорт-Экспресс"
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