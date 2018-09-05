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Олег Романцев - о Дзюбе: Артем противоречивый парень, но талантливый

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев высказал свое мнение о нападающем "Зенита" и сборной России Артеме Дзюбе. По его мнению, футболисту нужно найти своего тренера, который будет способен найти нужные слова.

"Я как-то поговорил с Дзюбой. Приехал тогда к Валерию Карпину на тренировку. И мне показалось, что Артем, с его-то данными, тренировался без желания. Сказал ему: "Давай-ка поговорим". Побеседовали минут 5-10. Видимо, я нашел какие-то слова. Следующую тренировку он провел на голову сильнее. Артем противоречивый парень, но талантливый. А таланты всегда со сложностями. Возможно, ему нужно найти своего тренера, который бы его понял, прочувствовал. Хотя не все тренеры готовы быть "папками", - цитирует Романцева "Спорт-Экспресс".
Теги: Романцев Дзюба
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