Источник: "Самара Арена" еще не достроена. Даже потушить пожар вряд ли получится

Телеграм-канал "Мутко против" сообщает о том, что "Самара Арена" еще не достроена. По сведениям источника, на стадионе не установлены системы пожаротушения:- Один из стадинов, которые принимали Чемпионат мира, до сих пор не достроен. Нет, нет, мы не ошиблись. Речь о "Самара Арене".Чемпионат уже давно прошел, а стадион до сих пор полностью не готов. Нет системы сигнализации, не работает система противодействия терроризму. Пожарный водопровод хоть и установлен, но бесполезен — он тупо подключён не до конца.В случае пожара автоматически потушить огонь тоже вряд ли получится — системы газового и порошкового тушения ещё никто не тестировал. Мало того, о пожаре могут вовремя не узнать — сигнализация подключена только на половине стадиона.После чемпионата — хоть потоп (в прямом смысле), - сообщается в тексте.Это не первая информация данного телеграм-канала по поводу самарского стадиона. В прошлый раз сообщение о долгах "Самара Арены" за электроэнергию оказались верными.