Источник: "Самара Арена" еще не достроена. Даже потушить пожар вряд ли получится

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Источник: "Самара Арена" еще не достроена. Даже потушить пожар вряд ли получится

Телеграм-канал "Мутко против" сообщает о том, что "Самара Арена" еще не достроена. По сведениям источника, на стадионе не установлены системы пожаротушения:

- Один из стадинов, которые принимали Чемпионат мира, до сих пор не достроен. Нет, нет, мы не ошиблись. Речь о "Самара Арене".

Чемпионат уже давно прошел, а стадион до сих пор полностью не готов. Нет системы сигнализации, не работает система противодействия терроризму. Пожарный водопровод хоть и установлен, но бесполезен — он тупо подключён не до конца.

В случае пожара автоматически потушить огонь тоже вряд ли получится — системы газового и порошкового тушения ещё никто не тестировал. Мало того, о пожаре могут вовремя не узнать — сигнализация подключена только на половине стадиона.

После чемпионата — хоть потоп (в прямом смысле), - сообщается в тексте.

Это не первая информация данного телеграм-канала по поводу самарского стадиона. В прошлый раз сообщение о долгах "Самара Арены" за электроэнергию оказались верными.

Источник: на "Самара Арене" за долги отключили электричество
Теги: Самара Арена
Сегодня, 21:39
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10
(2)
№10 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:41) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
online

Это не удивительно ...шпану которую вырастил Путин....по другому не может...а Сочинские объекты ...те вообще загнивают....ЕДИНОВОРЫ...

Случай так называемого вранья. Совершенно беззастенчивого. Я в Сочи каждые полгода езжу по работе, может объяснишь, мне, какие конкретно объекты там загнивают? Давай, по списку. Клоун ебучий...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: citrus63 Самара (Сегодня, 22:35) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Очень может быть. Стадион Ростехнадзор отказывался принимать, но на следующий день приняли "по звонку" из столицы.
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№8 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:31) #
  • 0
  •  (6)

Это не удивительно ...шпану которую вырастил Путин....по другому не может...а Сочинские объекты ...те вообще загнивают....ЕДИНОВОРЫ...


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№7 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:23) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Телеграмм-канал "Даун-экспресс" набирает читателей. Критерии: замедленная мозговая деятельность, некритичность мышления, отсутствие элементарной логики, склонность верить всему что написано в интернете.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 22:15) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Это хорошо, что этого не знали главари террористов, что тушить нечем. А то бы ничего не пожалели... и был бы, возможно, большой, амздец...

А вообще. всё это - Путинская ручная "иканомика". Все уже от неё стонут. Везде причём.


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№5 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:08) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MAG554
как так? только сегодня по всем новостям губернатор Самому докладывал, что самый посещаемый стадион. и все у них тип-топ.

Да так. Не читай всякое говно, которое втирает что ФИФА могла разрешить играть матчи ЧМ на стадионе без системы пожаротушения.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 22:00) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
как так? только сегодня по всем новостям губернатор Самому докладывал, что самый посещаемый стадион. и все у них тип-топ.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:51) #
  • -6
  •  (8)

Не только у Баклан_арены подобные проблемы
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:48) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Телеграм-канал "Мутко против" сообщает

Агентство ОБС
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:45) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
...Телеграм-канал "Мутко против" сообщает...
А еще Крымский мост это фейк...и т.д. и т.п. Там ЧМ прошел...этих тварей на кол.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
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