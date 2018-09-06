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Дмитрий Аленичев: очень надеюсь, что матч с "Уралом" мы проведем в Красноярске

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев надеется, что матч восьмого тура российской премьер-лиги с "Уралом" пройдет при аншлаге.

"Первая наша задача – вернуться домой в Красноярск, ведь мы шесть матчей провели в гостях.

Надеюсь, уже 22 сентября примем "Урал" на Центральном стадионе при аншлаге. Мне сказали, что стадион почти готов и на 95% мы проведем этот матч дома", - цитирует Аленичева Р-Спорт
Теги: Аленичев Урал Енисей
Сегодня, 11:09
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(1)
№1 Написал: userz Крск (Сегодня, 12:37) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Енисей»
Пока мы не дома, для меня мой Енисей - Тюменский Амкар


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ФК "Енисей"
Регистрация: 29.08.2018 [жалоба]
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