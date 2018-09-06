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Илья Жигулёв: в молодёжной сборной нет нервозности перед последними матчами отбора ЧЕ

Полузащитник молодёжной сборной России Илья Жигулёв поделился ожиданиями от финальных матчей отбора на чемпионат Европы — 2019. 11 сентября россияне сыграют с Сербией, а в октябре встретятся с Македонией и Австрией.

"Наши игровые связи восстанавливаются в тренировочном процессе. Мы, в принципе, друг друга хорошо знаем, поэтому на это не требуется много времени: одна-две тренировки — и всё вспоминаешь. У нас нет нервозности, мы понимаем важность этих игр, так что только боевой настрой", - цитирует Жигулёва "Чемпионат.сом".
Теги: Жигулев Юношеская сборная России
Вчера, 23:14
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