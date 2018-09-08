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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Сергей Кирьяков: Виден настрой, видна серьезность у игроков нашей сборной
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал победу над командой Турции в первом матче Лиги наций (2:1).
- Какие впечатления оставила эта игра? Честно говоря, приятно, неожиданно. Ребята показали солидный футбол, действовали довольно уверенно, при обороне играли достаточно компактно, сконцентрировано, здорово насыщали зону, где находился мяч и тем самым не давали соперникам пространства и времени, чтобы поднять голову, - отметил Кирьяков. - При владении мячом наши ребята старались переходить в быструю атаку и создавать голевые моменты, воспользоваться выбеганиями и свободным зонами у ворот сборной Турции.
- Что скажете по поводу мяча в наши ворота?
-Думаю, что это была единственная ситуация, где турки могли забить. Здесь мы, наверное, недоработали в зоне подбора, отскока мяча. Прежде всего, наверное, здесь претензии к игрокам средней линии. Что не оказалось того же Зобнина, того же Газинского, которые должны были там находиться. А в целом, наверное, это был один из редких эпизодов в первом тайме, когда мы позволили соперникам создать что-то у наших ворот. Во второй половине встречи наша сборная сразу забила и играла по счету. Турки имели преимущество, оказывали давление, у них были неплохие подходы и удары по нашим воротам, когда уверенно действовал Лунев. Наверное, чуть-чуть физически ребят не хватило, игры во внутреннем чемпионате сказались, но было видно, что команда играла на победу, что она хочет в Лиге наций достичь результата. Наверняка сборной ставится задача завоевать через этот турнир путевку на чемпионат Европы, чтобы спокойно чувствовать себя непосредственно в отборочном цикле Евро-2020. Виден настрой, видна серьезность игроков сборной. Все идет по плану. И все, что мы видели на чемпионате мира, все это продолжается и достойно уважения.
- Артем Дзюба, как и положено капитану, вел за собой команду и забил решающий мяч.
- Капитан должен вести за собой партнеров. И мы видели это. Особенно в первом тайме, когда любой верховой мяч Дзюба старался выиграть и часто оказывался победителем. Он цеплялся за мяч, когда команда, переходя в быструю атаку, играла через него. Турки никак не могли с ним справиться. Может быть, только за счет фолов. Он всегда оказывал давление на оборону соперника. Видно было, что защитники побаиваются немного. Все нормально. Артем и победный гол забил. Так что капитанство Дзюбы себя оправдало.
- Чем станет для нашей команды товарищеская игра с чехами?
- Думаю, здесь есть возможность для экспериментов, возможность посмотреть в деле других игроков. Мне кажется, все будет достаточно профессионально сделано. И здесь мы не должны строго спрашивать, потому что есть игры, где нужно пробовать какие-то новые сочетания и не требовать результата. Думаю, таким по содержанию будет этот матч.
Rusfootball.info
- Какие впечатления оставила эта игра? Честно говоря, приятно, неожиданно. Ребята показали солидный футбол, действовали довольно уверенно, при обороне играли достаточно компактно, сконцентрировано, здорово насыщали зону, где находился мяч и тем самым не давали соперникам пространства и времени, чтобы поднять голову, - отметил Кирьяков. - При владении мячом наши ребята старались переходить в быструю атаку и создавать голевые моменты, воспользоваться выбеганиями и свободным зонами у ворот сборной Турции.
- Что скажете по поводу мяча в наши ворота?
-Думаю, что это была единственная ситуация, где турки могли забить. Здесь мы, наверное, недоработали в зоне подбора, отскока мяча. Прежде всего, наверное, здесь претензии к игрокам средней линии. Что не оказалось того же Зобнина, того же Газинского, которые должны были там находиться. А в целом, наверное, это был один из редких эпизодов в первом тайме, когда мы позволили соперникам создать что-то у наших ворот. Во второй половине встречи наша сборная сразу забила и играла по счету. Турки имели преимущество, оказывали давление, у них были неплохие подходы и удары по нашим воротам, когда уверенно действовал Лунев. Наверное, чуть-чуть физически ребят не хватило, игры во внутреннем чемпионате сказались, но было видно, что команда играла на победу, что она хочет в Лиге наций достичь результата. Наверняка сборной ставится задача завоевать через этот турнир путевку на чемпионат Европы, чтобы спокойно чувствовать себя непосредственно в отборочном цикле Евро-2020. Виден настрой, видна серьезность игроков сборной. Все идет по плану. И все, что мы видели на чемпионате мира, все это продолжается и достойно уважения.
- Артем Дзюба, как и положено капитану, вел за собой команду и забил решающий мяч.
- Капитан должен вести за собой партнеров. И мы видели это. Особенно в первом тайме, когда любой верховой мяч Дзюба старался выиграть и часто оказывался победителем. Он цеплялся за мяч, когда команда, переходя в быструю атаку, играла через него. Турки никак не могли с ним справиться. Может быть, только за счет фолов. Он всегда оказывал давление на оборону соперника. Видно было, что защитники побаиваются немного. Все нормально. Артем и победный гол забил. Так что капитанство Дзюбы себя оправдало.
- Чем станет для нашей команды товарищеская игра с чехами?
- Думаю, здесь есть возможность для экспериментов, возможность посмотреть в деле других игроков. Мне кажется, все будет достаточно профессионально сделано. И здесь мы не должны строго спрашивать, потому что есть игры, где нужно пробовать какие-то новые сочетания и не требовать результата. Думаю, таким по содержанию будет этот матч.
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