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Андрей Новосадов: Луневу до Акинфеева еще очень далеко

Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Андрей Новосадов поделился впечатлениями от игры голкипера "Зенита" Андрея Лунёва в матче национальной команды с Турцией в рамках первого тура группового этапа Лиги наций.

"Лунёв спас три очка для сборной России. Он был одним из ведущих футболистов на поле, своей игрой придавал партнёрам уверенности.

Не стоит судить по одной игре, готов ли Андрей заменить Акинфеева на посту первого вратаря сборной. Если Лунёв будет постоянно выступать на таком уровне, можно будет назвать его первым номером. Но пока ему до Игоря еще очень далеко.

За четыре года Лунёв поднялся из ПФЛ до сборной России в Лиге наций. У парня есть талант и огромное трудолюбие. Видно, что он хочет добиться многого в футболе", — сказал Новосадов.

Чемпионат
Теги: Лунев Акинфеев Сборная России
Сегодня, 15:53
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№8 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 17:03) #
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«Крылья Сов»
Акинфеев прошлое. А лунев настоящее нашей сборной
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№7 Написал: Primus Москва (Сегодня, 16:34) #
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«Спартак»
Вчера на противоходе какой мяч вытащил! Реально, вратарская линия у нас сильнейшая


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№6 Написал: Gotikaoleg (Сегодня, 16:23) #
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«Спартак»
Не очень далеко а почти сравнялись - мое мнение
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№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:19) #
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«Зенит»
Цитата: voron (CSKA)
Ему в ноябре уже будет 26 лет и как бы не повторить путь Лодыгина

не повторит. в отличие от юры. у него железные нервы.


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№4 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Андрей Новосадов поделился впечатлениями

Блин, чего-то не помню такого вратаря сборной (какой сборной, ХЗ). Новосадов, да? Аху...еть. Очередной ноунейм. И кому интересна его точка зрения?
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: скальп (Сегодня, 16:13) #
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Помню это решето)
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 16:07) #
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online
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ЦСКА
Ему в ноябре уже будет 26 лет и как бы не повторить путь Лодыгина
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:03) #
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«Локомотив»
Но пока ему до Игоря еще очень далеко.

Епать, это железный аргумент, с ним может поспорить только - "без Акинфеева сборная будет играть на 50%".


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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