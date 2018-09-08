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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Андрей Новосадов: Луневу до Акинфеева еще очень далеко
Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Андрей Новосадов поделился впечатлениями от игры голкипера "Зенита" Андрея Лунёва в матче национальной команды с Турцией в рамках первого тура группового этапа Лиги наций.
"Лунёв спас три очка для сборной России. Он был одним из ведущих футболистов на поле, своей игрой придавал партнёрам уверенности.
Не стоит судить по одной игре, готов ли Андрей заменить Акинфеева на посту первого вратаря сборной. Если Лунёв будет постоянно выступать на таком уровне, можно будет назвать его первым номером. Но пока ему до Игоря еще очень далеко.
За четыре года Лунёв поднялся из ПФЛ до сборной России в Лиге наций. У парня есть талант и огромное трудолюбие. Видно, что он хочет добиться многого в футболе", — сказал Новосадов.
Чемпионат
"Лунёв спас три очка для сборной России. Он был одним из ведущих футболистов на поле, своей игрой придавал партнёрам уверенности.
Не стоит судить по одной игре, готов ли Андрей заменить Акинфеева на посту первого вратаря сборной. Если Лунёв будет постоянно выступать на таком уровне, можно будет назвать его первым номером. Но пока ему до Игоря еще очень далеко.
За четыре года Лунёв поднялся из ПФЛ до сборной России в Лиге наций. У парня есть талант и огромное трудолюбие. Видно, что он хочет добиться многого в футболе", — сказал Новосадов.
Чемпионат
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