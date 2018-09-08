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Андрей Чернышов: игра с Турцией - это как продолжение ЧМ

Бывший тренер сборной России Андрей Чернышов поделился мнением о матче Лиги наций между Турцией и Россией (1:2). Встреча состоялась накануне в Трабзоне.

"Впечатления от игры сборной самые хорошие. Это как продолжение ЧМ, мы видели команду, которая хотела играть, бороться, побеждать.

Первый тайм полностью контролировали игру, за исключением последних 5 минут, когда пропустили гол. Во втором тайме Турция прибавила, но наша сборная смогла забить и удержать счет. Игра понравилась, но самое главное — победили, и еще на выезде.

Не хотел бы никого выделять, все ребята молодцы. Хотел бы только обратить внимание на тот момент, когда турки делали передачи с флангов, мы имели проблемы — гол пропустили и были еще голевые ситуации, но думаю, тренеры обратят внимание игроков на это и исправят данный момент", - цитирует Чернышова Sport24.
Теги: Чернышов Сборная России
Сегодня, 17:09
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