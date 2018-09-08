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Массимо Каррера советовался с Конте по поводу приглашения Терри

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера советовался с бывшим наставником "Челси" Антонио Конте по поводу приобретения защитника Джона Терри, передает The Telegraph.

Напомним, ранее сообщалось, что англичанин заключил со "Спартаком" контракт на один год. Конте сказал Каррере, что футболист легко адаптируется к требованиям российского чемпионата.

Последним клубом Терри была "Астон Вилла".
Теги: Каррера Терри Конте Спартак
Вчера, 22:22
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(7)
№5 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 00:02) #
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Болеет за:
«МЮ»
Цитата: пушкин
Спрашивал, на сколько минут его выпускать.

ну Маркизио с его крестами будет играть намного больше...тут то "к бабке не ходи"...)))
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№4 Написал: пушкин спб (Вчера, 23:24) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Спрашивал, на сколько минут его выпускать.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Вчера, 22:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
бред всякий придумывают...

у них прослушка на телефоны Конте и Карреры???
можно также рассказать о чем Гришка-самозванец беседовал с Отцом Варлаамом на литовской границе...достоверность такая же...
ну как, плять, можно такую xeрь писать и те более всерьёз об этом думать???.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: Kytarba Сочи (Вчера, 22:29) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Химки»
В "Зените" Иванович,в "Спартаке" Терри,у ЦСКА Щенников травмирован,чего ждут надо пригласить Эшли Коула и Челси" в России))..Помню Терри в Москве на красной площади вместе с командой правда не помню с "Челси или со сборной Англии довольно поздней осенью гулял в шлепанцах (вьетнамки) в шортах и в майке.На улице было холодно,при этом другие футболисты были одеты в соответствие сезона.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Вчера, 22:24) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
бред всякий придумывают...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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