Массимо Каррера советовался с Конте по поводу приглашения Терри

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера советовался с бывшим наставником "Челси" Антонио Конте по поводу приобретения защитника Джона Терри, передает The Telegraph.Напомним, ранее сообщалось, что англичанин заключил со "Спартаком" контракт на один год. Конте сказал Каррере, что футболист легко адаптируется к требованиям российского чемпионата.Последним клубом Терри была "Астон Вилла".