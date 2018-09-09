Маркизио дебютировал за "Зенит" в матче с "Кайратом"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио дебютировал за "сине-бело-голубых" в игре против "Кайрата", который в эти минуты проходит на стадионе "Санкт-Петербург".Итальянец на 82-й минуте встречи заменил хавбека Матиаса Краневиттера.