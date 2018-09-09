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Маркизио дебютировал за "Зенит" в матче с "Кайратом"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио дебютировал за "сине-бело-голубых" в игре против "Кайрата", который в эти минуты проходит на стадионе "Санкт-Петербург".

Итальянец на 82-й минуте встречи заменил хавбека Матиаса Краневиттера.

Теги: Зенит Кайрат Маркизио
Сегодня, 19:46
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(5)
№3 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 20:41) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скоро поймет куда попал.Ригони ему расскажет),ух и воняет у них....)))


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Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:33) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bomjik
Well, как говорится, come!

Маркизио вроде бы итальянец. Но, For ZENIT fan ONLY!!! (ХА-ХА). Прочитал твой "Well" вспомнил анекдот:
Приехал ковбой в гости к вождю индейского племени, и решили они пойти посмотреть на владения вождя. Идут, кругом огромные поля, луга, леса и т.д. Ковбой спрашивает: "Это все твое?". Вождь говорит: "Yes". Ковбой: "А не мог ли бы ты, в знак нашей дружбы, мне немного этого подарить?". Вождь говорит: "Well". Идут дальше, видят пасущиеся огромные стада. Ковбой спрашивает: "Это тоже все твое?". Вождь говорит: "Yes". Ковбой: "А не мог ли бы ты, в знак нашей дружбы, мне немного этого подарить?". Вождь говорит: "Well". Идут дальше, видят большое количество индейских женщин, занимающихся у реки стиркой белья. Ковбой спрашивает: "Они тоже все принадлежат тебе?". Вождь говорит: "Yes". Ковбой: "А не мог ли бы ты, в знак нашей дружбы, мне несколько подарить?". Вождь говорит: "Well". Ковбой спрашивает: "А ты, что всех их трахаешь?". Вождь говорит: "Нет, "Well" не стоит".
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 19:49) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Well, как говорится, come!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
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