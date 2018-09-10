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Алексей Ребко опроверг слухи о завершении карьеры

Бывший полузащитник "Спартака" и "Динамо" Алексей Ребко опроверг слухи о завершении карьеры.

"Я не завершал карьеру. Сейчас восстанавливаюсь от повреждения. После буду искать клуб. Пока каких-то конкретных вариантов нет. Надо выздороветь, чтобы они появились", — цитирует Ребко "Чемпионат".

Ранее футбольный агент Олег Шигаев сообщил в "Твиттере", что полузащитник уже завершил карьеру.
Теги: Ребко
Сегодня, 10:37
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№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 10:56) #
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За свою карьеру скажи спасибо хиддинку - он тебя похоронил...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: andrews74 Ухта (Сегодня, 10:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Давно уже закончил
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:39) #
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Армавир ждет.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
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