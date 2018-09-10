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Константин Рауш: в сборной ничего не поменялось

Защитник сборной России Константин Рауш рассказал о своем возвращении в состав национальной команды.

"Из сборной ушли Игнашевич и Самедов, несколько футболистов не играют из-за травм или ротации. На их место пришли другие ребята, которые заслужили вызов в сборную.

Так что в целом, с момента моего отсутствия, ничего не изменилось — только игроки новые", - цитируют Рауша "Известия"
Теги: Рауш Сборная России
Сегодня, 10:40
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