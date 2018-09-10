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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Массимо Каррера: не вижу проблем в том, чтобы поприветствовать Пилипчука перед матчем с "Ахматом" (1)
Массимо Каррера: не вижу проблем в том, чтобы поприветствовать Пилипчука перед матчем с "Ахматом" (1)
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Дмитрий Черышев о проверке проб сына Дениса: соберут все данные и дальше никаких проблем не возникнет
Дмитрий Черышев о проверке проб сына Дениса: соберут все данные и дальше никаких проблем не возникнет
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Д. Билялетдинов: в РПЛ невысокий темп игры, так что Терри даже в 37 лет будет одним из лучших (1)
Д. Билялетдинов: в РПЛ невысокий темп игры, так что Терри даже в 37 лет будет одним из лучших (1)
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Защитник сборной Чехии Гебре Селассие: в Европе после ЧМ мнение о России сильно изменилось (2)
Защитник сборной Чехии Гебре Селассие: в Европе после ЧМ мнение о России сильно изменилось (2)
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Дзюба сегодня приступит к тренировкам по индивидуальной программе. Он хочет успеть восстановиться к матчу с "Оренбургом" (1)
Дзюба сегодня приступит к тренировкам по индивидуальной программе. Он хочет успеть восстановиться к матчу с "Оренбургом" (1)
Сборную России встретили на стадионе перед игрой с Чехией как героев (фото)
Перед товарищеским матчем с Чехией сборную России встретили на стадионе как героев и сопровождали громкими аплодисментами.
Также на стадионе состоялся массовый флешмоб. На арену вышли около 100 детей. Колонну возглавили 6-летние Даша и Полина. Они стали победительницами специального конкурса - нужно было изобразить любимых футболистов сборной. Девочки лучше всех нарисовали игроков, поэтому им выпала честь открывать спортивный вечер.
Сейчас идет первый тайм, счет 1:0 в пользу россиян. На 8-й минуте отличился Алексей Ионов.
На домашнем чемпионате мира подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала, где уступили хорватам по пенальти.
Также на стадионе состоялся массовый флешмоб. На арену вышли около 100 детей. Колонну возглавили 6-летние Даша и Полина. Они стали победительницами специального конкурса - нужно было изобразить любимых футболистов сборной. Девочки лучше всех нарисовали игроков, поэтому им выпала честь открывать спортивный вечер.
Сейчас идет первый тайм, счет 1:0 в пользу россиян. На 8-й минуте отличился Алексей Ионов.
На домашнем чемпионате мира подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала, где уступили хорватам по пенальти.
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