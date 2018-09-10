Сборную России встретили на стадионе перед игрой с Чехией как героев (фото)

Перед товарищеским матчем с Чехией сборную России встретили на стадионе как героев и сопровождали громкими аплодисментами.Также на стадионе состоялся массовый флешмоб. На арену вышли около 100 детей. Колонну возглавили 6-летние Даша и Полина. Они стали победительницами специального конкурса - нужно было изобразить любимых футболистов сборной. Девочки лучше всех нарисовали игроков, поэтому им выпала честь открывать спортивный вечер.Сейчас идет первый тайм, счет 1:0 в пользу россиян. На 8-й минуте отличился Алексей Ионов.На домашнем чемпионате мира подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала, где уступили хорватам по пенальти.