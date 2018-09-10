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Сборную России встретили на стадионе перед игрой с Чехией как героев (фото)

Перед товарищеским матчем с Чехией сборную России встретили на стадионе как героев и сопровождали громкими аплодисментами.

Также на стадионе состоялся массовый флешмоб. На арену вышли около 100 детей. Колонну возглавили 6-летние Даша и Полина. Они стали победительницами специального конкурса - нужно было изобразить любимых футболистов сборной. Девочки лучше всех нарисовали игроков, поэтому им выпала честь открывать спортивный вечер.

Сейчас идет первый тайм, счет 1:0 в пользу россиян. На 8-й минуте отличился Алексей Ионов.

На домашнем чемпионате мира подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала, где уступили хорватам по пенальти.

Сборную России встретили на стадионе перед игрой с Чехией как героев (фото)
Теги: Сборную России Фото Сборная Чехии
Сегодня, 19:12
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№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 19:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Уже 3-0....
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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