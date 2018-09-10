Резерв сборной России разнёс чехов. Как это понимать?

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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Соперник был никчёмен или Черчесов так натренировал наших резервистов, про которых до чемпионата мира ныли бы как о самой слабой сборной в истории? Rusfootball.info отмечает главные приятности и пытается разобраться в случившемся.
Предсказуемый отдых для спартаковцев
Появление Рауша и Заболотного было ожидаемо – это прямые замены Кудряшову и Дзюбе, которые покинули расположение команды.
Помимо этого тревожный звоночек прозвучал во время матча с Турцией: Георгию Джикии, недавно восстановившемуся от тяжёлой травмы, пришлось оказывать помощь. Потому Георгий, как и его утомлённый этим жарким летом одноклубник Роман Зобнин, получил паузу. Вместо Джикии по позиции вышел Семёнов, а вот в полузащите Черчесов сменил модель. Ерохин отошёл в центр полузащиты, к новому капитану Газинскому, а правый фланг оставил Ионову – тренер отдельно анонсировал два быстрых активных края в предматчевом интервью как новшество.
Правый фланг силён не только Фернандесом
Правый фланг и без быстрого крайка в матче с турками работал отлично благодаря умным открываниям Ерохина и смещениям Кузяева. Но появление Ионова сделало эту зону более динамичной и опасной при том, что Ерохин даже прибавил в созидании.
Алексей раскрылся в «Ростове» в роли второго нападающего, потому логично, что Черчесов не стал привязывать Ионова к боковой линии канатами. Игрок «Ростова» постоянно угрожал смещениями в центр и отлично взаимодействовал с партнёрами: вспомните шикарную комбинацию с участием Фернандеса и Кузяева или пас на Заболотного, который привёл к пенальти.
При всём уважении к Александру Самедову, с его скоростью и одноногостью сборная вряд ли смогла бы создавать такую опасность справа.
Эволюция Газинского
Ещё год назад в опорную зону Станислав Черчесов рассматривал Романа Шишкина, а не Газинского, а ставший знаменитым после истории с обвалом рейтинга ресторатор Тахир Холикбердиев говорил, что с удовольствием ждёт в гости всех игроков «Краснодара», кроме Газинского. Вряд ли он изменил своё мнение о Юрии, но это сделало множество других людей.
Для Черчесова Газинский внезапно не просто стал игроком основы, а одним из лидеров команды и сегодняшним её капитаном. Более того, во второй игре подряд Газинский, которого мы привыкли считать ограниченным опорником, выдал великолепную передачу на важнейший гол – Ионову оставалось только не загубить ситуацию. Добавьте к этому сегодняшнюю 95-процентную точность пасов.
У Заболотного наконец получается
Солидную часть времени до матча и в его перерыве мне пришлось провести в ожесточённом споре с коллегой, который просто презирает Заболотного и только и ждёт, когда его уберут из сборной. Но если Антон так будет играть и дальше, то покинуть сборную он может только таким образом:
Ладно, шутки шутками, но не надо переоценивать перфоманс Заболотного: второго гола не было бы, если бы лайнсмен выполнял свою работу не на уровне чешских защитников, в эпизоде с пенальти Антон мяч упускал, да и несколько моментов не использовал. Однако у Заболотного есть хорошие качества, которые он демонстрировал ещё весной, но всем было плевать из-за отсутствия голов. Теперь Антон начал забивать, должен стать увереннее. Может, Лунёв заменил Акинфеева и получше, чем Заболотный Дзюбу, но если Черчесов собирается и дальше играть с мощным нападающим, то «джокер» «Зенита» сегодня убедил.
Черышев не в своей тарелке?
Денис был одним из трёх ребят в старте, которые играли важную роль и на чемпионате мира. К игроку «Валенсии» было приковано особое внимание из-за неприятной истории с допинговым расследованием в его отношении. Странно, что Денис отыграл аж 80 минут вместо обычных 60 – возможно, таким образом Черчесов хотел показать доверие игроку и надеялся, что он забьёт.
Не вышло – Денис мазал и ковырял удары, которые забил бы на чемпионате мира, странным образом запорол вполне голевую контратаку. Но главное, чтобы Денис в октябре и в следующем году продолжил приезжать в сборную. Сегодняшний матч, конечно, не повод усомниться в его мастерстве.
Так что же это было?
Самый животрепещущий вопрос, на который трудно дать однозначный ответ. Чехия подарила нам гол, словно искусственный офсайд ей ставил Леонид Слуцкий. Линейный арбитр не зафиксировал такое «вне игры», которое увидел бы даже Михаил Вилков. Чехи теряли мяч на своей половине и оказались абсолютно неспособны противостоять нашим контратакам в начале 2 тайма. Команда выглядела настолько слабо, что нет даже желания разбираться, основной это состав соперника или нет. Чехия действительно не оказала никакого сопротивления.
Но что-то подсказывает, что до чемпионата мира сборная России, по крайней мере в таком составе, точно вряд ли бы выставила на всеобщее обозрение все недостатки соперника. Не исключено, что команда играла бы уныло, робко и постоянно ошибалась бы.
Ерохин, Заболотный, Ионов, Газинский, Кузяев – эти ребята не должны гонять и рвать сборную Чехии, какой бы она ни была. Ну, допустим, ребята с чемпионата мира так поверили в себя и получили такой полезный опыт, что сильно выросли как футболисты. Но что произошло с тем же Ионовым?
Это странное чувство, когда ты не узнаёшь родную сборную с широкой улыбкой во всё лицо давно забыто, а может и вообще ново. Сборная Хиддинка после Евро была хороша, но тогда за неё играли опытные люди из лучших клубов страны и переехавшие в Англию мастера. Сегодня за сборную выступили ребята, на которых навешивали ярлыки «не уровень сборной».
Судить об уровне на основе одного матча неправильно, но ментально они готовы не просто выступать за сборную, а быть её лидерами. Вот так за 3 месяца у самой слабой сборной в истории появился ещё и резерв, способный уничтожать крепких соперников, уверенный в себе, но продолжающий выкладываться на поле по максимуму. Ерохин не приобрёл скорости Бэйла или техники Месси, но в этой команде все загадочным образом получают ДНК победителей и воинов, за каждого из которых хочется болеть. Что блестяще и делал ростовский стадион.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС, твиттер сборной России
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Предсказуемый отдых для спартаковцев
Появление Рауша и Заболотного было ожидаемо – это прямые замены Кудряшову и Дзюбе, которые покинули расположение команды.
Помимо этого тревожный звоночек прозвучал во время матча с Турцией: Георгию Джикии, недавно восстановившемуся от тяжёлой травмы, пришлось оказывать помощь. Потому Георгий, как и его утомлённый этим жарким летом одноклубник Роман Зобнин, получил паузу. Вместо Джикии по позиции вышел Семёнов, а вот в полузащите Черчесов сменил модель. Ерохин отошёл в центр полузащиты, к новому капитану Газинскому, а правый фланг оставил Ионову – тренер отдельно анонсировал два быстрых активных края в предматчевом интервью как новшество.
Правый фланг силён не только Фернандесом
Правый фланг и без быстрого крайка в матче с турками работал отлично благодаря умным открываниям Ерохина и смещениям Кузяева. Но появление Ионова сделало эту зону более динамичной и опасной при том, что Ерохин даже прибавил в созидании.
Алексей раскрылся в «Ростове» в роли второго нападающего, потому логично, что Черчесов не стал привязывать Ионова к боковой линии канатами. Игрок «Ростова» постоянно угрожал смещениями в центр и отлично взаимодействовал с партнёрами: вспомните шикарную комбинацию с участием Фернандеса и Кузяева или пас на Заболотного, который привёл к пенальти.
При всём уважении к Александру Самедову, с его скоростью и одноногостью сборная вряд ли смогла бы создавать такую опасность справа.
Эволюция Газинского
Ещё год назад в опорную зону Станислав Черчесов рассматривал Романа Шишкина, а не Газинского, а ставший знаменитым после истории с обвалом рейтинга ресторатор Тахир Холикбердиев говорил, что с удовольствием ждёт в гости всех игроков «Краснодара», кроме Газинского. Вряд ли он изменил своё мнение о Юрии, но это сделало множество других людей.
Для Черчесова Газинский внезапно не просто стал игроком основы, а одним из лидеров команды и сегодняшним её капитаном. Более того, во второй игре подряд Газинский, которого мы привыкли считать ограниченным опорником, выдал великолепную передачу на важнейший гол – Ионову оставалось только не загубить ситуацию. Добавьте к этому сегодняшнюю 95-процентную точность пасов.
У Заболотного наконец получается
Солидную часть времени до матча и в его перерыве мне пришлось провести в ожесточённом споре с коллегой, который просто презирает Заболотного и только и ждёт, когда его уберут из сборной. Но если Антон так будет играть и дальше, то покинуть сборную он может только таким образом:
Антон Заболотный играл за Россию только в товарняках, значит, у него еще есть шансы сыграть за Бразилию или Францию— Андрей Пономарев (@codfo18) September 10, 2018
Ладно, шутки шутками, но не надо переоценивать перфоманс Заболотного: второго гола не было бы, если бы лайнсмен выполнял свою работу не на уровне чешских защитников, в эпизоде с пенальти Антон мяч упускал, да и несколько моментов не использовал. Однако у Заболотного есть хорошие качества, которые он демонстрировал ещё весной, но всем было плевать из-за отсутствия голов. Теперь Антон начал забивать, должен стать увереннее. Может, Лунёв заменил Акинфеева и получше, чем Заболотный Дзюбу, но если Черчесов собирается и дальше играть с мощным нападающим, то «джокер» «Зенита» сегодня убедил.
??? pic.twitter.com/CoAznNunmy— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 10, 2018
Черышев не в своей тарелке?
Денис был одним из трёх ребят в старте, которые играли важную роль и на чемпионате мира. К игроку «Валенсии» было приковано особое внимание из-за неприятной истории с допинговым расследованием в его отношении. Странно, что Денис отыграл аж 80 минут вместо обычных 60 – возможно, таким образом Черчесов хотел показать доверие игроку и надеялся, что он забьёт.
Не вышло – Денис мазал и ковырял удары, которые забил бы на чемпионате мира, странным образом запорол вполне голевую контратаку. Но главное, чтобы Денис в октябре и в следующем году продолжил приезжать в сборную. Сегодняшний матч, конечно, не повод усомниться в его мастерстве.
Так что же это было?
Самый животрепещущий вопрос, на который трудно дать однозначный ответ. Чехия подарила нам гол, словно искусственный офсайд ей ставил Леонид Слуцкий. Линейный арбитр не зафиксировал такое «вне игры», которое увидел бы даже Михаил Вилков. Чехи теряли мяч на своей половине и оказались абсолютно неспособны противостоять нашим контратакам в начале 2 тайма. Команда выглядела настолько слабо, что нет даже желания разбираться, основной это состав соперника или нет. Чехия действительно не оказала никакого сопротивления.
Но что-то подсказывает, что до чемпионата мира сборная России, по крайней мере в таком составе, точно вряд ли бы выставила на всеобщее обозрение все недостатки соперника. Не исключено, что команда играла бы уныло, робко и постоянно ошибалась бы.
Ерохин, Заболотный, Ионов, Газинский, Кузяев – эти ребята не должны гонять и рвать сборную Чехии, какой бы она ни была. Ну, допустим, ребята с чемпионата мира так поверили в себя и получили такой полезный опыт, что сильно выросли как футболисты. Но что произошло с тем же Ионовым?
Это странное чувство, когда ты не узнаёшь родную сборную с широкой улыбкой во всё лицо давно забыто, а может и вообще ново. Сборная Хиддинка после Евро была хороша, но тогда за неё играли опытные люди из лучших клубов страны и переехавшие в Англию мастера. Сегодня за сборную выступили ребята, на которых навешивали ярлыки «не уровень сборной».
Судить об уровне на основе одного матча неправильно, но ментально они готовы не просто выступать за сборную, а быть её лидерами. Вот так за 3 месяца у самой слабой сборной в истории появился ещё и резерв, способный уничтожать крепких соперников, уверенный в себе, но продолжающий выкладываться на поле по максимуму. Ерохин не приобрёл скорости Бэйла или техники Месси, но в этой команде все загадочным образом получают ДНК победителей и воинов, за каждого из которых хочется болеть. Что блестяще и делал ростовский стадион.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС, твиттер сборной России
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Константин Рауш: пять голов забили, были еще шансы (видео)
Дмитрий Стоцкий: после чемпионата мира отношение к сборной изменилось, не хотим терять это (видео)
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