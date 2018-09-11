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Желающим попасть на дерби придется раскошелиться - самый дешевый билет стоит более 1000 рублей

Сегодня стартовала свободная продажа билетов на матч 8-го тура РПЛ ЦСКА – "Спартак".

Самый дешевый билет на игру обойдется в 1500 рублей, самый дорогой (не считая VIP-категорию) – 4500.

Билеты на гостевой сектор стоят 1500 рублей и реализуются "Спартаком".

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 12:40
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№2 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 13:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
это говорят москвичам. Бедняжки


давеча остановил я свою колесницу, собранную за границыю, да запряженную бомжами, специально заказанными из Санкт-Петербурга, возле ГУМа. Остановил я колесницу в неположенном месте... Оштрафовали ироды... и за колесницу, и за бомжей, что нещадно воняли. Дорого, ой дорого... Тяжело...


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№1 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 12:56) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
И это говорят москвичам. Бедняжки.


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
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