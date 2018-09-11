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Абель Эрнандес: Чалов вырастет в очень большого игрока

Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес поделился мыслями о перспективах своего партнёра по атаке Фёдора Чалова.

"Чалов совсем немножко говорит на английском,но в игре мы без лишних слов понимаем друг друга. Мне легко с ним.

Фёдор — молодой парень и ещё многому должен научиться, но он вырастет в очень большого игрока, я уверен", - цитирует Эрнандеса Чемпионат
Теги: Эрнандес Чалов ЦСКА
Сегодня, 14:32
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№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 15:13) #
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один уже завоевал монако... что не день то подвиг!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: Thriller (Сегодня, 14:37) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
цитата неточна, новостник придумывает от балды

«Чалов немножко говорит по-английски. А в игре мы без лишних слов понимаем друг друга. Мне легко с ним. Фёдор — молодой парень и ещё многому должен научиться, но задатки большого игрока у него налицо», — сказал Эрнандес
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
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