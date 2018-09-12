Александр Прудников вновь стал спартаковцем

Пресс-служба юрмальского "Спартака" объявила о переходе нападающего Александра Прудникова.Подробности контракта с 29-летним игроком не уточняются.За юрмальский "Спартак" на правах аренды выступает 23-летний нападающий Денис Давыдов. На счету игрока один гол в семи матчах в чемпионате Латвии.