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Александр Прудников вновь стал спартаковцем

Пресс-служба юрмальского "Спартака" объявила о переходе нападающего Александра Прудникова.

Подробности контракта с 29-летним игроком не уточняются.



За юрмальский "Спартак" на правах аренды выступает 23-летний нападающий Денис Давыдов. На счету игрока один гол в семи матчах в чемпионате Латвии.
Теги: Прудников Давыдов Спартак Юрмала
Сегодня, 12:46
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(1)
№2 Написал: Поло (Сегодня, 12:49) #
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online

Зачем так пугать лю-людей
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 12:48) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Заголовок для срача.
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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